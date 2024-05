Sagra della frittata a Montaquila, Festa per Maria SS. Incoronata a San Giovanni in Galdo, Festa di primavera e Campobazar a Campobasso

REGIONE – Domenica 26 maggio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 1 giugno 2024 é visitabile la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli: eventi speciali il 18 e 15 maggio

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 MAGGIO

A Campobasso, dalle 9 alle 19, torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Sagra della frittata a Montaquila.

Festeggiamenti in onore di Maria SS. Incoronata a San Giovanni Galdo.

24°edizione della “Festa di Primavera”, ovvero la festa del quartiere San Giovanni a Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 maggio

Alle ore 18, presso l’Auditorium della sede centrale di via Alfieri, il concerto “Sulle note della Petrone“, con gli alunni dell’Orchestra d’Istituto.

29 maggio

A partire dalle ore 9.00, nella sala “Enrico Fermi“ della biblioteca dell’Unimol il convegno: “Il regolamento europeo 2117/2021 in materia di etichettatura dei vini: aggiornamenti e ricadute per le aziende del territorio”.

1° giugno

Concerto dei Subsonica nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

2 giugno

Concerto dei Boombadash nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

8 giugno

Concerto dei Pooh a Termoli: I biglietti per assistere agli eventi possono essere acquistati on line sui circuiti Ticketone e Ciaotickets oppure presso i rivenditori autorizzati.

22 giugno

Alle 21.30, al Festival dell’arena del Mare, a Termoli, si ride con Valentina Persia e Andrea Perroni.

23 giugno

Party letterario alle 18, al Central PETacciato.

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

Concerto di Achille Lauro a Termoli. I biglietti per assistere agli eventi possono essere acquistati on line sui circuiti Ticketone e Ciaotickets oppure presso i rivenditori autorizzati.

10 agosto

Tony Effe e The Night Skinny arrivano al Sabbie Mobili Festival. Appuntamento il 10 agosto a Petacciato Marina.

11 agosto

Al Teatro Verde di Termoli, alle ore 21, Angelo Duro porta in scena “Sono cambiato”.