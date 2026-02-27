Tutti gli eventi del 27 febbraio in Molise: mostre, anteprime fotografiche, incontri e proiezioni tra Campobasso, Termoli e Bojano
REGIONE – Molisenews24.it riicorda che il 27 febbraio porta in Molise una giornata ricca di eventi culturali, mostre e iniziative aperte al pubblico, con Campobasso, Termoli e Bojano protagoniste di un calendario che unisce arte contemporanea, fotografia, impressionismo, formazione e cinema. Nel capoluogo si concentrano alcune delle esposizioni più attese — dall’ultimo giorno per visitare De Fabula narratur all’Atrio della Provincia alle mostre in corso al Circolo Sannitico e al Palazzo GIL — mentre il MACTE di Termoli propone un grande progetto dedicato a Zehra Doğan. A Bojano arriva invece l’anteprima fotografica curata da Paolo Patruno per il Collettivo Merge. Completano la giornata incontri, presentazioni e proiezioni che animano scuole e spazi culturali della città. Una panoramica aggiornata su tutto ciò che offre oggi il territorio per chi cerca eventi, cultura e idee su cosa fare in Molise.
MOSTRE
Ultimo giorno, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, per visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
GLI ALTRI EVENTI DEL 27 FEBBRAIO
Alla Scuola “G. Toniolo” di Campobasso un incontro sulla povertà morale: coscienza, libertà e fede al centro della riflessione con don Pellegrino e l’Arcivescovo Colaianni
Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”
Alle 18 all’Auditorium Giovannitti di Campobasso proiezione di “Le assaggiatrici”
