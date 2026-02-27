Tutti gli eventi del 27 febbraio in Molise: mostre, anteprime fotografiche, incontri e proiezioni tra Campobasso, Termoli e Bojano

REGIONE – Molisenews24.it riicorda che il 27 febbraio porta in Molise una giornata ricca di eventi culturali, mostre e iniziative aperte al pubblico, con Campobasso, Termoli e Bojano protagoniste di un calendario che unisce arte contemporanea, fotografia, impressionismo, formazione e cinema. Nel capoluogo si concentrano alcune delle esposizioni più attese — dall’ultimo giorno per visitare De Fabula narratur all’Atrio della Provincia alle mostre in corso al Circolo Sannitico e al Palazzo GIL — mentre il MACTE di Termoli propone un grande progetto dedicato a Zehra Doğan. A Bojano arriva invece l’anteprima fotografica curata da Paolo Patruno per il Collettivo Merge. Completano la giornata incontri, presentazioni e proiezioni che animano scuole e spazi culturali della città. Una panoramica aggiornata su tutto ciò che offre oggi il territorio per chi cerca eventi, cultura e idee su cosa fare in Molise.

MOSTRE

Ultimo giorno, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, per visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 FEBBRAIO

Alla Scuola “G. Toniolo” di Campobasso un incontro sulla povertà morale: coscienza, libertà e fede al centro della riflessione con don Pellegrino e l’Arcivescovo Colaianni

Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”

Alle 18 all’Auditorium Giovannitti di Campobasso proiezione di “Le assaggiatrici”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 febbraio

Al Circolo Sannitico di Campobasso dibattito pubblico sul consenso come limite alla violenza.

Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva “Come diventare ricchi e famosi”

3 marzo

Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli la presentazione del libro La vite e il vino di Sebastiano Di Maria,

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli