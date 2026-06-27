Eventi del 27 giugno in Molise: mostre, concerti, degustazioni e sport tra Campobasso, Termoli, Isernia e Trivento
REGIONE – Oggi, sabato 27 giugno, una nuova giornata ricca di appuntamenti anima il territorio molisano, tra arte, musica dal vivo, tradizioni enogastronomiche e sport all’aperto. Le mostre in corso offrono gli ultimi giorni per visitare esposizioni molto attese, mentre la sera si accende con concerti e iniziative culturali nei borghi. Non mancano le feste di piazza dedicate ai sapori locali e gli eventi sportivi che coinvolgono atleti e appassionati. Un programma vario, diffuso e adatto a tutte le età, perfetto per vivere il territorio tra cultura, gusto e divertimento.
GLI EVENTI DEL 27 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Mostra del concorso fotografico “Corpus Domini e i Misteri– Campobasso
Ultimo giorno presso l’atrio del Circolo Sannitico – Sala Fratianni, in Piazza Gabriele Pepe 30 a Campobasso, la mostra della XXIV edizione del concorso fotografico “Corpus Domini e i Misteri
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Musica dal vivo
Concerto Jake La Furia a Trivento: Il rapper si esibirà dal vivo in un concerto gratuito all’aperto a partire dalle ore 21:00 (apertura area ore 20:00) nella suggestiva cornice di Contrada Fonte del Cerro.
Enogastronomia e Tradizioni
Festa della Cipolla Bianca a Isernia: Ultima serata in Piazza Andrea d’Isernia con stand gastronomici, percorsi di degustazione (come l’aperitivo 5 Sfumature di Bianco) e laboratori, accompagnati dalla musica live dei Blues Vision.
Borgo diVino in tour a Termoli (CB): Nel borgo antico prosegue il festival itinerante dedicato alle eccellenze vinicole locali e nazionali, con degustazioni e assaggi a partire dalle ore 18:00.
Sport e Outdoor
2° Meeting Nazionale di Nuoto “Coppa Città di Termoli”: Giornata interamente dedicata alle competizioni e alle gare nazionali presso la piscina olimpionica “A. Casolino”, a cura di H2O Sport.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
28 giugno
Spettacoli e Concerti
Enrico Brignano a Campobasso: Il comico romano porta in scena il suo nuovo show “Bello di Mamma!” nell’Area Eventi Selvapiana (Nuovo Romagnoli) alle ore 21:00.
“Musica in Villa” a Campobasso: Alle 11:30, presso la storica Villa De Capoa, prende il via la rassegna di concerti all’aperto curata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis.
Enogastronomia e Borghi
Borgo diVino in tour a Termoli (CB): Ultima giornata della rassegna enogastronomica itinerante tra le vie del borgo vecchio. Domenica sera l’atmosfera sarà accompagnata dalla musica dal vivo del Jazz Up Trio, oltre alle degustazioni di vini d’eccellenza e prodotti tipici molisani.
Cultura e Territorio
Premio Ferroviario “Euroferr” a Isernia: A partire dalle 10:30, il Parco Urbano della Stazione Ferroviaria ospita la cerimonia di consegna di questo importante riconoscimento europeo. Sarà un momento di condivisione istituzionale incentrato sul turismo sostenibile e sul progetto di ripristino dello storico capolinea della Transiberiana d’Italia (Sulmona-Isernia).
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
6 agosto
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso