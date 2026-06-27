Eventi del 27 giugno in Molise: mostre, concerti, degustazioni e sport tra Campobasso, Termoli, Isernia e Trivento

REGIONE – Oggi, sabato 27 giugno, una nuova giornata ricca di appuntamenti anima il territorio molisano, tra arte, musica dal vivo, tradizioni enogastronomiche e sport all’aperto. Le mostre in corso offrono gli ultimi giorni per visitare esposizioni molto attese, mentre la sera si accende con concerti e iniziative culturali nei borghi. Non mancano le feste di piazza dedicate ai sapori locali e gli eventi sportivi che coinvolgono atleti e appassionati. Un programma vario, diffuso e adatto a tutte le età, perfetto per vivere il territorio tra cultura, gusto e divertimento.

GLI EVENTI DEL 27 GIUGNO