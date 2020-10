Il Blow Up propone i suoi orari proponendo i suoi aperitivi pre-prazo e bevande nel pomeriggio. Vicky Iannone concerto online

REGIONE – Martedì 27 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

CAMPOBASSO

A partire da martedì, 27 ottobre 2020, il Blow Up apre la mattina dalle ore 10:00 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00. Si può degustare un aperitivo pre-pranzo e/o una sana bevuta pomeridiana in tutto relax. Alle 21.15 la cantautrice molisana Vicky Iannone in concerto per Concerti dal divano (evento online).

ALTRI CENTRI

A Borgotufi di Castel del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. Dal 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

PROSSIMI EVENTI

Il 31 ottobre all’Agriturismo Le Coccole a Guardiaregia “Cena con delitto” in occasione di Halloween nella formula cena + spettacolo.

Dal 31 ottobre al 1° novembre Love Occhito’s Lake, un viaggio a cavallo entusiasmante, tre giorni a stretto contatto con la natura, un giro completo intorno al più grande lago d’Italia e il secondo in Europa, il lago di Occhito, con un perimetro di 68 km. Ritrovo alle 8.30 presso l’Equiturismo de Girolamo.