Gli eventi del 28 agosto tra mostre, Casearia e musica: esposizioni a Trivento, Poggio Sannita, Civitacampomarano e Termoli

REGIONE – Gli eventi del 28 agosto si muovono tra mostre, cartelloni estivi e appuntamenti musicali, componendo una giornata ricca di proposte culturali in tutto il territorio. Molisenews24.it ricorda che le esposizioni continuano a essere protagoniste: da Trivento a Poggio Sannita, passando per Civitacampomarano e Termoli, il pubblico può scegliere tra collettive, personali e percorsi dedicati alla crisi climatica e alle arti visive contemporanee.

Accanto alle mostre, proseguono i programmi estivi dei principali comuni molisani, con iniziative che animano borghi, piazze e parchi. La giornata offre anche appuntamenti musicali e serate speciali: ad Agnone prende il via Casearia, la fiera nazionale dei formaggi; a San Giovanni in Galdo arrivano I Camaleonti; a Campobasso tornano i live di A Volte Ritornano al Castello Monforte e, a Villa De Capoa, il Jazz Legacy Quartet chiude la rassegna Musica in città.

GLI EVENTI DEL 28 AGOSTO

Mostre d’arte

Prolungata fino al 29 agosto a Trivento la mostra collettiva di arti visive La mostra “Eleutheros – Altriventi”

Fino al 30 agosto 2026 Poggio Sannita ospita “ApPoggio il Cartoliniere”, la mostra di Antonio Mascia dedicata alla cartolina postale d’autore

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Dal 1 al 6 settembre 2026 il Circolo Sannitico di Campobasso ospita Kintsugi, la mostra-evento di APS Molis tra illustrazione, fotografia, incontri e laboratori

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Ad Agnone prende il via Casearia, la fiera nazionale dei formaggi (fino al 30 agosto)

Presso Piazza dell’Olmo, una serata musicale all’aperto che fonde musica classica ed emozioni

Concerto de I Camaleonti a San Giovanni in Galdo

Torna “A Volte Ritornano” al Castello Monforte di Campobasso: live music, dj set, artisti locali e nazionali, food & beverage

A Villa De Capoa a Campobasso il Jazz Legacy Quartet con Cinzia Tedesco chiude la rasegna Musica in città

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 agosto

Festività di San Giovannello a Campobasso (anche il 30)

Dalle ore 20 appuntamento con la Magnastoria a Isernia

Calici al Borgo a Scapoli

30 agosto

Raduno di auto d’epoca a Colletorto

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

12 settembre

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)