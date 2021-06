A Isernia l’incontro su «La cipolla bianca di Isernia nel corso dei secoli», a Campobasso ultimo giorno della mostra “Dreamers”

REGIONE – Lunedì 28 giugno 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Presso la Galleria Immagine a Campobasso la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone. L’esposizione affronta in maniera delicata la visione del mondo attraverso i sogni e i sentimenti di chi fotografa e di chi è fotografato.

Una serie di meravigliose fotografie che ci portano nel cuore dell’Africa per l’anteprima nazionale dell’affermato fotografo canadese Joey Lawrence. Aperta fino al 31 luglio a Palazzo Gil la mostra “Nomads”. Una serie di scatti di grande suggestione sia per il “soggetto” che per il contesto nel quale sono state realizzate.

Altri eventi

Alle ore 18:30, nel Chiostro del Comune di Isernia, si terrà un incontro su «La cipolla bianca di Isernia nel corso dei secoli». Si parlerà della sua valorizzazione agronomica, di realtà e prospettive.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 luglio

Dalle 9.30 alle 12. 30 presso l’Auditorium ex GIL, in via Milano a Campobasso, il convegno “Assegno unico universale. Avvio della riforma”, una giornata di formazione e approfondimento sulle misure a sostegno delle famiglie con figli Legge 46/2021.

3 luglio

In canoa sotto le stelle presso il lago di Castel San Vincenzo. Dalle 20:00 escursione, aperitivo e osservazione volta celeste con racconti di miti e leggende direttamente dalle canoe. Per prenotazioni: 3294141450

8 luglio

Serata (G)Astronomica a Monteverde di Vinchiaturo. Dopo una cena con pizza a scelta, crocché, patatine e bibite, trasferimento presso Santa Maria di Monteverde e visita guidata, Osservazione di stelle, pianeti, costellazioni con narrazione di miti e leggende. Prezzo 20 euro. Per prenotazioni: 3294141450.

Appuntamenti di più giorni

ll CSV Molise prosegue la sua attività tesa a incentivare l’uso della tecnologia e dei mezzi digitali e propone una nuova iniziativa che sarà molto utile alle associazioni. Dopo la grande partecipazione riscontrata al corso sull’apprendimento degli strumenti necessari a promuovere assemblee e direttivi online, arriva il progetto formativo sul video editing- Dal 17 giugno al primo luglio tre lezioni teorico-pratiche rivolte alle associazioni. I volontari impareranno a realizzare clip e filmati utili a diffondere attività sociali.

Torna Cvtà Street Fest, ideato nel 2016 dall’artista Alice Pasquini, anche quest’anno torna, seppur sotto una veste differente e non vero e proprio festival di street art. Dopo l’edizione 2020, infatti, che ha visto coinvolta la comunità con l’installazione di opere coordinate via Zoom dagli artisti a distanza, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di raccogliere energie e sforzi per chiamare in Molise gli artisti Cristian Blanxer assieme a Victor Garcia Repo e Thiago Mazza, in due sessioni differenti: gli spagnoli saranno a Civitacampomarano dal 17 al 24 giugno, mentre il brasiliano lavorerà dal 1° al 7 luglio.

A Campobasso dal 24 giugno si svolgerà il Festival della fotografia nomade. Il Molise diventa il centro della fotografia internazionale e contemporanea con mostre in esclusiva, incontri, installazioni e workshop sotto la direzione artistica di Eolo Perfido. Joel Lawrence, Giuseppe Nucci, Augusto Pieroni, Michele Smargiassi tra nomadismo, futuro e scoperta.

Dal 25 al 27 giugno Laboratorio di fotografia sociale con Dario De Dominicis.

Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia organizza il “5° Concorso Fotografico Nazionale – Città di Isernia “In vino veritas”. Bando e regolamento su www.officinecromatiche.it. La consegna delle foto dovrà avvenire entro e non oltre il 28 giugno 2021, la premiazione avrà luogo in data da destinarsi presso l’Auditorium “Unità d’Italia” in Isernia.