REGIONE – Martedì 28 settembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Anche quest’anno il Museo dei Misteri di Campobasso ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2021 nei giorni di sabato 25 e domenica 25 settembre con l’apertura del Museo.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

La galleria Spazio Arte Petrecca ha organizzato la mostra “La prima impressione” dell’artista italiano Roberto Taddei, a cura di Francesco Mutti. L’esposizione, allestita in Corso Marcelli 180, a Isernia, potrà essere visitata fino al 30 settembre.

Gli altri eventi

Online in diretta Facebokk sulla pagina ufficiale del premio, si svolge la premiazione delle opere selezionate per la VII edizione del Premio Letterario Nazionale Crêuza de mä, F. De Andrè ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”.

C’é tempo fino al 30 settembre per presentare gli elaborati per il concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2021”, indetto dalla casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it). Bando consultabile all’indirizzo http://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-abruzzo-molise-2021/ .

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 settembre

“Lo Sport abbatte i muri”, non solo sportivi ma anche etnici, culturali, sociali e religiosi. Questo il tema del seminario organizzato dal Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip alle ore 16.30 presso la Sala “Celestino V” della Curia Vescovile in via Mazzini a Campobasso.

9-10 ottobre

A Castel del Giudice (IS) Festa della mela: si celebrano i frutti più autentici del territorio tra laboratori del gusto, escursioni, visite guidate, street band, il mercato dei produttori biologici e artigianali e tante esperienze da vivere.