Pizza e Birra Village a Campobasso, la fiera Casearia 2025 ad Agnone, e le sagre tradizionali di Castelpetroso e Pietracatella

REGIONE – Oggi, venerdì 29 agosto, in Molise, si respira un’aria vivace, fatta di sapori autentici, cultura e musica. Molisenews25 ricorda che a Campobasso, il cuore batte forte tra profumo di impasti e luppolo: il Pizza e Birra Village anima la città fino al 31 agosto, trasformando Piazza Vittorio Emanuele II in un crocevia di gusto e convivialità.

Nel frattempo, ad Agnone, prende il via Casearia 2025, una fiera nazionale che celebra il mondo dei formaggi italiani. A Castelpetroso, la polenta diventa regina per un giorno: la sagra richiama famiglie e curiosi, tra tavolate rustiche e racconti di cucina contadina. E a Pietracatella, la festa si fa più carnale: maccheroni, salsiccia e carne alla brace conquistano i palati in una serata che profuma di brace e musica popolare.

Ma non c’è solo cibo. A Capracotta, nella Casa della Cultura, si discute di futuro: il Rapporto Montagne Italia viene presentato nel palazzo municipale, offrendo uno sguardo lucido e appassionato sul destino delle aree montane, tra sfide e opportunità. Infine, la giornata si chiude in bellezza a Campobasso, dove il quartetto vocale Faraualla porta in scena “Culla e Tempesta” all’ex distretto militare.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 29 AGOSTO

“Pizza e birra village” a Campobasso (fino al 31).

Casearia 2025 ad Agnone.

Sagra della polenta a Castelpetroso.

Sagra dei maccheroni, salsiccia e carne alla brace a Pietracatella.

A Capracotta, presso la casa della Cultura nel palazzo municipale, presentazione del rapporto “Montagne Italia”.

Alle 20.30 il quartetto vocale Faraualla porta “Culla e Tempesta” all’ex distretto militare di Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 agosto

Grisulandia a Riccia.

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

Reading poetico per Romina De Cesare a Cerro al Volturno.

31 agosto

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).