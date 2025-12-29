Mostre, presepi artigianali e un prestigioso concerto a Termoli. Scopri tutte le iniziative culturali in programma
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che la giornata del 29 dicembre offre appuntamenti culturali in tutto il territorio molisano, tra mostre che proseguono per tutto il periodo festivo e iniziative musicali pensate per arricchire il clima natalizio. Dai presepi artigianali alle esposizioni d’arte contemporanea, fino ai grandi omaggi all’Impressionismo, il calendario propone occasioni per ogni interesse. Nel pomeriggio, spazio anche alla musica con un prestigioso concerto a Termoli, firmato da giovani talenti della Filarmonica della Scala.
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MOSTRE
Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.
Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.
Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 29 DICEMBRE
Alle ore 18, all’Auditorium di via Elba a Termoli, si terrà il concerto del vincitore della Borsa di Studio Maura Giorgetti della Filarmonica della Scala di Milano, Massimiliano Nese (trombone), accompagnato al pianoforte da Christian Nese.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
30 dicembre
Alle ore 18 all’Auditorium comunale con lo spettacolo “Ti racconto il Molise”.
Maitunat a tavola con la frittata di Montaquila.
Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda il concerto “Note di Fine Anno” con Simone Sala, Pasquale Farinacci e Paolo Bartolucci.
31 dicembre
Capodanno 2026: gli eventi in programma.
Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.
2026
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.