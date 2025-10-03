Campobasso e Termoli protagoniste di una giornata ricca di eventi: tra dolcezze artigianali, concerti per le scuole e riflessioni sul futuro

REGIONE – Dolcezza, musica e riflessione: venerdì 3 ottobre si apre in Molise con una serie di appuntamenti che parlano al cuore e alla mente. Molisenews24.it ricorda che A Campobasso, la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia continua ad avvolgere il centro cittadino con profumi e sapori, mentre all’Aula Magna dell’UNIMOL, i Concerti per il Giubileo portano la musica sinfonica tra i banchi delle scuole. A Termoli, invece, si accendono i riflettori sul futuro della nutrizione con il convegno “Una mensa buona da pensare”, occasione di confronto tra educazione alimentare e sostenibilità.

GLI ALTRI EVENTI DEL 3 OTTOBRE

A Campobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

Alle 9.15 e alle 11 iI Concerti per il Giubileo – La OSM per le Scuole all’Aula Magna del’UNIMOL a Campobasso.

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 ottobre

Sentiero Frassati-Trekking sulla Montagna Molisana: prenotazioni al 3287639268.

Festival idella Natura in città a Campobasso.

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.

5 ottobre

“La domeniche al Convitto” al Convitto Nazionale Mario pagano a Camopobasso.

“Alle 17 all’Auditorium Comunale di oratino presentazione del libro “La stella che imparò a brillare”.

Flavio Sala ed Eugenia Tamburri in concerto a Isernia.

10 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

11 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.