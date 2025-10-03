Campobasso e Termoli protagoniste di una giornata ricca di eventi: tra dolcezze artigianali, concerti per le scuole e riflessioni sul futuro
REGIONE – Dolcezza, musica e riflessione: venerdì 3 ottobre si apre in Molise con una serie di appuntamenti che parlano al cuore e alla mente. Molisenews24.it ricorda che A Campobasso, la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia continua ad avvolgere il centro cittadino con profumi e sapori, mentre all’Aula Magna dell’UNIMOL, i Concerti per il Giubileo portano la musica sinfonica tra i banchi delle scuole. A Termoli, invece, si accendono i riflettori sul futuro della nutrizione con il convegno “Una mensa buona da pensare”, occasione di confronto tra educazione alimentare e sostenibilità.
GLI ALTRI EVENTI DEL 3 OTTOBRE
A Campobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).
Alle 9.15 e alle 11 iI Concerti per il Giubileo – La OSM per le Scuole all’Aula Magna del’UNIMOL a Campobasso.
A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
4 ottobre
Sentiero Frassati-Trekking sulla Montagna Molisana: prenotazioni al 3287639268.
Festival idella Natura in città a Campobasso.
Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.
5 ottobre
“La domeniche al Convitto” al Convitto Nazionale Mario pagano a Camopobasso.
“Alle 17 all’Auditorium Comunale di oratino presentazione del libro “La stella che imparò a brillare”.
Flavio Sala ed Eugenia Tamburri in concerto a Isernia.
10 ottobre
T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.
11 ottobre
T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.
2 novembre
Sapor d na vota a Spinete.
23 novembre
Sagra della polenta a Macchiagodena.