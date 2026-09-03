Mostre d’arte, cartelloni estivi, Pizza&Birra Village, presentazioni di libri e omaggi musicali: tutti gli eventi del 3 settembre in Molise

REGIONE – Il 3 settembre porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e musica. Molisenews24.it icoda che proseguono le principali mostre del territorio, dai percorsi espositivi del Circolo Sannitico di Campobasso alle collettive del Castello Angioino di Civitacampomarano, fino alle personali del MACTE di Termoli. Continuano anche i cartelloni estivi nei comuni molisani, mentre a Campobasso torna il Pizza&Birra Village con birrifici artigianali, pizzerie locali e attività per famiglie. A Isernia spazio alla cultura con la presentazione del libro di Gioconda Marinelli e, in serata, un omaggio musicale dedicato ai grandi maestri della canzone italiana.

GLI EVENTI DEL 3 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Fino al 6 settembre 2026 il Circolo Sannitico di Campobasso ospita Kintsugi, la mostra-evento di APS Molis tra illustrazione, fotografia, incontri e laboratori

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre e sapori del territorio

Torna (fino al 6) a Campobasso Pizza&Birra Village: 6 birrifici artigianali molisani, 14 pizzerie locali, incontri culturali, Je attività per famiglie

Eventi culturali

Alle 18 presso il Chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia presentazione libro “Michele Prisco, il signore del romanzo” di Gioconda Marinelli

Concerti e musica dal vivo

Alle 21 presso Piazzetta Sabfelice a isernia omaggio a Dalla, De Gregori e altri maestri della musica italiana

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 settembre

Alle 16, Via Brunelleschi – nei pressi del ponte San Leucio, a Isernia, Street Art Fest: laboratori, talk, musica, food & drink

Alle 18:00, presso il Parco Stazione, a Isernia, seminario di chitarra con Claudio D’Amico

Alle 21:00, in Piazzettta Sanfelice a isernia, EPOCA ITALIAN SWING. Special guest: Giovanni Di Renzo – Sax

5 Settembre

Dalle 18 nel centro storico di Isernia La Notte Rosa: musica, giochi e colori nelle strade e nelle piazze del centro storico

Frosolone (IS) – Mostra Mercato delle Forbici e dei Coltelli (anche il 6 settembre): Celebrazione della secolare tradizione artigianale frosolonese.

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

11 settembre

Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live

12 settembre

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)