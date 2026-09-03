Mostre d’arte, cartelloni estivi, Pizza&Birra Village, presentazioni di libri e omaggi musicali: tutti gli eventi del 3 settembre in Molise
REGIONE – Il 3 settembre porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e musica. Molisenews24.it icoda che proseguono le principali mostre del territorio, dai percorsi espositivi del Circolo Sannitico di Campobasso alle collettive del Castello Angioino di Civitacampomarano, fino alle personali del MACTE di Termoli. Continuano anche i cartelloni estivi nei comuni molisani, mentre a Campobasso torna il Pizza&Birra Village con birrifici artigianali, pizzerie locali e attività per famiglie. A Isernia spazio alla cultura con la presentazione del libro di Gioconda Marinelli e, in serata, un omaggio musicale dedicato ai grandi maestri della canzone italiana.
GLI EVENTI DEL 3 SETTEMBRE
Mostre d’arte
Fino al 6 settembre 2026 il Circolo Sannitico di Campobasso ospita Kintsugi, la mostra-evento di APS Molis tra illustrazione, fotografia, incontri e laboratori
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Sagre e sapori del territorio
Torna (fino al 6) a Campobasso Pizza&Birra Village: 6 birrifici artigianali molisani, 14 pizzerie locali, incontri culturali, Je attività per famiglie
Eventi culturali
Alle 18 presso il Chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia presentazione libro “Michele Prisco, il signore del romanzo” di Gioconda Marinelli
Concerti e musica dal vivo
Alle 21 presso Piazzetta Sabfelice a isernia omaggio a Dalla, De Gregori e altri maestri della musica italiana
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
4 settembre
Alle 16, Via Brunelleschi – nei pressi del ponte San Leucio, a Isernia, Street Art Fest: laboratori, talk, musica, food & drink
Alle 18:00, presso il Parco Stazione, a Isernia, seminario di chitarra con Claudio D’Amico
Alle 21:00, in Piazzettta Sanfelice a isernia, EPOCA ITALIAN SWING. Special guest: Giovanni Di Renzo – Sax
5 Settembre
Dalle 18 nel centro storico di Isernia La Notte Rosa: musica, giochi e colori nelle strade e nelle piazze del centro storico
Frosolone (IS) – Mostra Mercato delle Forbici e dei Coltelli (anche il 6 settembre): Celebrazione della secolare tradizione artigianale frosolonese.
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso
11 settembre
Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live
12 settembre
Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore
18 settembre
Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)