Pizza e Birra Village a Campobasso, la fiera Casearia 2025 ad Agnone, e la festa di San Giovannello a Campobasso

REGIONE – Oggi, sabato 30 agosto, in Molise, si respira un’aria vivace, fatta di sapori autentici, cultura e musica. Molisenews25 ricorda che a Campobasso prosegue fino al 31 agosto il Pizza e Birra Village, appuntamento goloso per gli amanti della buona tavola. Ad Agnone si celebra l’eccellenza lattiero-casearia con Casearia 2025, mentre Pietracatella invita alla tradizionale Sagra dei maccheroni, salsiccia e carne alla brace, un trionfo di sapori locali. A Riccia i più piccoli trovano divertimento con Grisulandia, mentre Campobasso festeggia San Giovannello con riti e musica popolare. L’Arena del Mare di Termoli ospita Gianluca Guidi in Sinatra – The Man & His Musica, omaggio elegante al mito americano. Al Teatro Savoia, invece, va in scena Le Nozze di Figaro di Mozart, interpretato da giovani talenti internazionali. A Cerro al Volturno si tiene un reading poetico in memoria di Romina De Cesare, mentre Capracotta accoglie l’energia creativa dell’Arsura Festival Off, tra performance e sperimentazione. Un mosaico di appuntamenti che racconta il territorio attraverso le sue passioni.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 30 AGOSTO

“Pizza e birra village” a Campobasso (fino al 31).

Casearia 2025 ad Agnone.

Sagra dei maccheroni, salsiccia e carne alla brace a Pietracatella.

Grisulandia a Riccia.

Festa San Giovannello a Campobasso.

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

Reading poetico per Romina De Cesare a Cerro al Volturno.

Arsura Festival Off a Capracotta.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 agosto

Festa San Giovannello a Campobasso.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

Arsura Festival Off a Capracotta.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).