Dal Capodanno dei bambini ai concerti di fine anno, un ricco calendario tra Campobasso, Termoli, Capracotta e i borghi del territorio

REGIONE – In Molise le festività continuano a riempire città e borghi di arte, tradizioni e appuntamenti culturali. Anche nella giornata di oggi, martedì 30 dicembre. Molisenews24.it ricorda che fino al 6 gennaio, tra Campobasso e Capracotta, restano visitabili diverse esposizioni dedicate ai presepi e alla scultura, mentre altre mostre proseguono nelle settimane e nei mesi successivi, offrendo un ricco panorama culturale che accompagna l’inverno molisano. Accanto alle esposizioni, il 30 dicembre porta con sé una serie di eventi diffusi sul territorio: spettacoli, musica, tradizioni gastronomiche e iniziative dedicate ai più piccoli, per vivere insieme gli ultimi giorni dell’anno in un clima di festa e condivisione.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 30 DICEMBRE

Capodanno dei bambini a Termoli: giochi e magia in piazza.

Alle ore 18 all’Auditorium comunale lo spettacolo “Ti racconto il Molise”.

Maitunat a tavola con la frittata di Montaquila.

Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda il concerto “Note di Fine Anno” con Simone Sala, Pasquale Farinacci e Paolo Bartolucci.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 dicembre

Capodanno 2026: gli eventi in programma.

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.