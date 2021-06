A Campobasso visitabili il Museo dei Misteri e la mostra “Nomads”, a Roccamandolfi aperto il Museo del brigantaggio

REGIONE – Mercoledì 30 giugno 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Una serie di meravigliose fotografie che ci portano nel cuore dell’Africa per l’anteprima nazionale dell’affermato fotografo canadese Joey Lawrence. Aperta fino al 31 luglio a Palazzo Gil la mostra “Nomads”. Una serie di scatti di grande suggestione sia per il “soggetto” che per il contesto nel quale sono state realizzate.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, dal 2 luglio al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Altri eventi

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 luglio

Alle ore 10.30 il presidente dell’associazione Luigi Mazzuto presenterà i dettagli nella sala consiliare del palazzo comunale di San Martino in Pensilis i dettagli del progetto “Via la strada”, nato per sostenere le ragazze e i ragazzi nella loro crescita orientandoli su una strada che faccia dell’aiuto al prossimo e del rispetto della legalità i propri elementi basilari.

Prima” di Note di sale a Termoli. Una programmazione che accosta la buona musica con l’enogastronomia e la passione per il mare. Per la prima volta in Molise si potrà ascoltare della grande Musica mentre si degusta una cena squisita, su una barca…al tramonto. Info e prenotazioni al 344.3471516

2 luglio

Dalle 9.30 alle 12. 30 presso l’Auditorium ex GIL, in via Milano a Campobasso, il convegno “Assegno unico universale. Avvio della riforma”, una giornata di formazione e approfondimento sulle misure a sostegno delle famiglie con figli Legge 46/2021.

Saepinum tra storia, leggenda e stelle: visita guidata in costume. Quota 20 euro. per informazioni e prenotazioni: 3294141540.

3 luglio

In canoa sotto le stelle presso il lago di Castel San Vincenzo. Dalle 20:00 escursione, aperitivo e osservazione volta celeste con racconti di miti e leggende direttamente dalle canoe. Per prenotazioni: 3294141450

Apertura a Frosolone del nuovo museo etnografico tra gli Appennini, “Piccolo museo Occhi a candela”. Ispirato alla omonima saga della scrittrice e giornalista, Roberta Muzio, il museo raccoglie oggetti, foto d’epoca, attrezzi, documenti, dischi, libri dell’Ottocento e del Novecento.

4 luglio

Dalle 9.30 ScattAgnone: giornata fotografica alla scoperta del paese alto molisano: visita alla Fonderia Marinelli e al borgo a cura della guida Federica Di Menna; pranzo presso il Nuovo Caffé Letterario, cascate del Verrino

La Proloco di Cercemaggiore presenta: “Maria ai piedi del Monte” – rievocazione storico-leggendaria della Madonna della Libera e del suo Santuario. Proiezione su maxi schermo alle 21.30 sul piazzale del Santuario.

8 luglio

Serata (G)Astronomica a Monteverde di Vinchiaturo. Dopo una cena con pizza a scelta, crocché, patatine e bibite, trasferimento presso Santa Maria di Monteverde e visita guidata, Osservazione di stelle, pianeti, costellazioni con narrazione di miti e leggende. Prezzo 20 euro. Per prenotazioni: 3294141450.

Appuntamenti di più giorni

ll CSV Molise prosegue la sua attività tesa a incentivare l’uso della tecnologia e dei mezzi digitali e propone una nuova iniziativa che sarà molto utile alle associazioni. Dopo la grande partecipazione riscontrata al corso sull’apprendimento degli strumenti necessari a promuovere assemblee e direttivi online, arriva il progetto formativo sul video editing- Dal 17 giugno al primo luglio tre lezioni teorico-pratiche rivolte alle associazioni. I volontari impareranno a realizzare clip e filmati utili a diffondere attività sociali.

Torna Cvtà Street Fest, ideato nel 2016 dall’artista Alice Pasquini, anche quest’anno torna, seppur sotto una veste differente e non vero e proprio festival di street art. Dopo l’edizione 2020, infatti, che ha visto coinvolta la comunità con l’installazione di opere coordinate via Zoom dagli artisti a distanza, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di raccogliere energie e sforzi per chiamare l’artirsta Victor Garcia Repo a Civitacampomarano dal 1° al 7 luglio.

Mercatino del libro usato e del collezionismo cartaceo a Frosolone il 3 e 4 luglio: dalle 11 alle 20.

L’elegante chapiteau dai toni azzurri e rossi di Circo Royal a Termoli dal 5 al 19 luglio è pronto a stupire il suo pubblico. Il complesso circense stazionerà in viale dei Pini (centro commerciale Il Punto).