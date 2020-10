Incontro gratuito online con Giada Zhang per parlare di come superare una crisi in quattro step. Apertura straordinaria del Museo Pistilli

REGIONE – Venerdì 30 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise

CAMPOBASSO

Apertura straordinaria del Museo Pistilli dalle 15 alle 19 unico museo storico-artistico di Campobasso, dispone di una piccola ma preziosa collezione di opere che raccontano soprattutto l’arte dell’ambito napoletano e molisano dall’800 alla metà del XX secolo.

Alle 18.30 si parla di Leadership e strategia con Giada Zhang, come superare una crisi in quattro step. Lagiovane imprenditrice è stata nominata tra le 1000 Unstoppable Women che stanno cambiando l’Italia e descritta da Forbes come “La guerriera under 30 del food asiatico in Italia”. CEO presso Mulan Group, Founder di Women in Finance, TEDx Speaker ed ex McKinsey, Giada parlerà di come utilizzare pratiche manageriali in termini di leadership e strategia aziendale per poter fronteggiare le situazioni di crisi. In particolare, racconterà la sua esperienza soprattutto alla luce degli eventi di quest’anno che hanno scosso il panorama economico mondiale, e ci racconterà di come – in pochi step, e con tanto lavoro – è riuscita a far ripartire la propria azienda. L’evento organizzato in cross-promotion dai due chapter, si svolgerà online sulla piattaforma Bevy. Il biglietto è totalmente gratuito, con un massimo di 100 partecipanti in totale. Programma: 18.30 – Saluti iniziali e Introduzione dello Speaker, 18.40 – Inizio della Firesidechat, 19.20 – Conclusione della Firesidechat e inizio fase di Q&A, 19.30 – Chiusura dell’evento.

A partire da martedì, 27 ottobre 2020, il Blow Up apre la mattina dalle ore 10:00 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00. Si può degustare un aperitivo pre-pranzo e/o una sana bevuta pomeridiana in tutto relax.

ALTRI CENTRI

A Borgotufi di Castel del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. Dal 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

Dal 29 ottobre al 1° novembre Love Occhito’s Lake, un viaggio a cavallo entusiasmante, tre giorni a stretto contatto con la natura, un giro completo intorno al più grande lago d’Italia e il secondo in Europa, il lago di Occhito, con un perimetro di 68 km. Ritrovo alle 8.30 presso l’Equiturismo de Girolamo.

PROSSIMI EVENTI

Il 31 ottobre a Bagnoli del Trigno alle 10 visite guidate – giro per i borghi con partenza da Piazza Umberto I. A Fornelli ore 15 Donkey’s Halloween con passeggiata mascherata a passo d’asino, merenda in riva al fiume e lettura intorno al fuoco. Posti limitati e prenotazioni obbligatorie al 388.7540177. Il Sagittario Cafè di Campobasso propone Halloween Happy Hour dalle 12 alle 18 con frittura di calamari e consumazione o polenta e salsiccia con consumazione a 10 euro. Al Pickford Pub di Campobasso dalle 15 alle 18 Palà + Pickford in occasion di Halloween. L’Officina 921 di Ripalimosani propone le giornate bavaresi con piatti e birre tipici a pranzo dalle 11 alle 15.30. Al Libertine dalle 11.30 novello con bruschette autunnali a 5 euro.

Il 1° novembre tiro istintivo con arco base a San Giacomo degli schiavoni (info e prenotazioni al 348.5921343). Mazzamaurielle organizza Campobasso Underground, pranzo e visita guidata (30 euro e posti solo su prenotazione al 339.7917644). Al Kudetà il pranzo della domenica con menù a 20 (pallotte cacio e ova, lasagna in brodo di gallina, pollo ruspante alla cacciatora, acqua) e 12 euro (pasta al pomodoro, cotoletta, acqua).

Domenica 8 novembre a Le 4 Vianove live lunch, pranzo spettacolo con Oreste Sbarra, Angelo Mastrangelo e Andrea De Balsi in “A … Music Trio”.