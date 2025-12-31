Esposizioni di presepi a Campobasso, Capracotta e Bagnoli del Trigno, rassegne d’arte a Termoli e al Palazzo GIL, più gli eventi di Capodanno

REGIONE – La giornata si apre con un ricco programma di appuntamenti culturali e festivi in Molise, tra mostre ancora visitabili e iniziative dedicate al Capodanno. Molisenews24.it ricorda che fino al 6 gennaio restano aperte diverse esposizioni, dai presepi artigianali di Palazzo San Giorgio a Campobasso alla mostra “Lo splendore di marmo” a Capracotta, passando per la XVII edizione dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri. Proseguono anche la Mostra del Presepe a Bagnoli del Trigno, la rassegna “Scollamenti” al MACTE di Termoli e la grande esposizione sull’Impressionismo al Palazzo GIL.

Accanto alle mostre, il 31 dicembre porta con sé gli immancabili eventi di fine anno: le iniziative di Capodanno 2026, il party anni ’90 a Termoli e la tradizionale Festa del Bufù a Sepino, che anima il territorio con musica, folklore e atmosfere popolari.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 31 DICEMBRE

Capodanno 2026: gli eventi in programma.

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

La Festa del Bufù a Sepino.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 gennaio

Presepe vivente a Guardialfiera.

2 gennaio

Liga Experience – Sopravvissuti e sopravviventi all’Auditorium d’Italia di Isernia.

5 gennaio

A Petrella Tifernina il concerto “Note di Natale” del Conservatorio Perosi con orchestra di fiati e solista Gemma Mainella.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.