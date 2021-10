Gli orari delle Sante Messe. Oggi é Halloween, la festa “più spaventosa dell’anno”: i principali appuntamenti. Inoltre mostre e teatro

REGIONE – Domenica 31 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Presso le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, al Palazzo Gil di Campobasso, dal 2 ottobre e fino al 14 novembre, è allestita una mostra da non perdere “Yo lo Vi. Visioni di Guerra”. Si tratta di oltre quaranta incisioni di Francisco Goya e una selezione di tele e incisioni del Maestro Domenico Fratianni.

Gli altri eventi

Halloween, che cade ogni anno il 31 ottobre, é una delle ricorrenze più amate da grandi e piccini. Ai giorni nostri molto commerciale e protesa al divertimento, in realtà é una festa dal significato religioso profondo e dalle radici antichissime. Alcuni ne hanno rintracciato le origini nella festa romana dedicata alla Dea Pomona ma solitamente sono fatte rinvenire nella festa celtica di Samhain, che celebrava un momento di transizione, non soltanto delle stagioni. Era, infatti, credenza diffusa che in quella notte le anime dei morti potessero tornare sulla terra per possedere i vivi. Per proteggersi gli abitanti dei villaggi spegnevano le luci delle loro case, si mascheravano o utilizzavano una zucca svuotata e illuminata dall’interno con una candela. Da qui tutto un filone di racconti, storie, leggende, decorazioni, costumi a tema. Vediamo gli appuntamenti principali in Molise. Musica, dolciumi e caramelle, risate e tanto divertimento per tutti. La festa di Halloween sarà rappresentata per le vie del centro cittadino nel pomeriggio di Termoli a partire dalle ore 17. Dalle 19 alle 22 Halloween al castello di Venafro con tour guidato al maniero, che, per l’occasione, sarà eccezionalmente aperto. Borgo stregato ad Halloween a Campomarino. I bambini saranno accompagnati tra le bie del centro storico, addobbate con zucche, candele e ravvivate dalla musica in filodiffusioni: potrenno incontrare sul percorso streghe, fantasmi e molto altro.

A Fornelli é in programma una passeggiata a passo d’asino. A passo lento si passeggerà alla scoperta del territorio per circa 3 km (andata e ritorno). Sarà una occasione per immergersi nel verde e vivere per qualche ora a contatto con la natura e con gli animali, in un clima di assolta spensieratezza. Dalle ore 15, il nuovo appuntamento rientrante nell’ambito delle diverse iniziative del progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” vede al centro dell’attenzione pastori, razze ovine e benessere degli animali. Alle ore 18, presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Interstellar” di Christopher Nolan. Al Teatro del Loto di Ferrazzano, alle ore 18, va in scena lo spettacolo teatrale “Certi di esistere”. La storia di cinque attori salvati e vissuti da sempre all’ombra di un autore padre padrone che gli ha dato la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di ognuno di loro si ammantassero delle vesti dorate del successo grazie al suo protettivo talento. A Termoli, alle ore 18, al Cinema Sant’Antonio “Tra anniversari e Romanticismo“ con il pianista Piero D’Egidio: eseguirà brani di Beethoven, Dante e Liszt. Sempre alle 18 Concerto d’organo presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Venafro. Alle ore 19 presso il Teatro Savoia di Campobasso va in scena Rita.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 novembre

Al Teatro del Loto di Ferrazzano, alle ore 18, va in scena lo spettacolo teatrale “Ipotesi di una Medea”.

2 novembre

Alle ore 18.30, al Circolo Sannitico di Campobasso, gli autori Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil presenteranno al pubblico il loro libro “Invasione di Campo. Il calcio nel linguaggio e nel racconto politico”.