Eventi in Molise il 4 agosto 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
-

eventi Isernia Estate 2026

Il 4 agosto é una giornata ricca di eventi in Molise tra mostre d’arte, cartelloni estivi, feste tradizionali e musica dal vivo

REGIONE – Il Molise oggi propone una selezione di appuntamenti che attraversano arte, tradizioni e musica, offrendo ai visitatori un itinerario vivace tra borghi e spazi culturali. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso, dalle collettive al Castello Angioino alle personali del MACTE, dialogano con i cartelloni estivi dei comuni, che animano l’estate 2026 con programmi diffusi sul territorio. Accanto alle proposte culturali, feste patronali, sagre e concerti – dal San Basso Sound Fest al Joe’s Blues Festival – scandiscono una giornata ricca di atmosfere popolari, sapori locali e musica dal vivo

GLI EVENTI DEL4 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Feste sagre

A Termoli il fascino delle tradizioni incontra la musica contemporanea con la Festa di San Basso, uno degli appuntamenti più identitari della costa molisana. La celebrazione del Santo Patrono torna a richiamare residenti e turisti con la suggestiva processione a mare e nel borgo, mentre il San Basso Sound Fest anima il Lungomare dalle 20 con concerti, street food e intrattenimento.

Colle d’Anchise celebra la Festa del Tartufo 2026, appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. La serata propone degustazioni e piatti a base di tartufo locale, valorizzando una tradizione culinaria che richiama appassionati da tutta la regione.

A Mirabello Sannitico, invece, la Festa di Santa Lucia riporta in piazza i riti popolari e la musica che accompagnano da sempre questa ricorrenza, confermando il ruolo centrale delle feste patronali nella vita delle comunità molisane.

Cinema e cultura

A Casacalenda si apre la 24ª edizione del MoliseCinema Film Festival, uno degli eventi culturali più riconosciuti della regione. La serata inaugurale propone cortometraggi, documentari e la proiezione del film Antartica alla presenza dell’attrice Barbara Ronchi, in programma alle 21:30 nell’Arena Vittorio, seguita da un dj set in vinile in piazzetta.

Concerti e musica dal vivo

Joe’s Blues Festival a San Martino in Pensilis (CB) – Largo Trinità (anche il 5) 15ª edizione della rassegna ad ingresso gratuito dedicata al blues, al soul e al funk

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 agosto

Clementino in concerto al’Arena del Mare a Termoli

6 agosto

Dal 6 al 9 agosto torna a Monteroduni la XXXV edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival: quattro giorni di musica internazionale

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

XXI edizione della rassegna folklorica internazionale “Incontri” a San Giuliano del Sannio

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE