Il 4 agosto é una giornata ricca di eventi in Molise tra mostre d’arte, cartelloni estivi, feste tradizionali e musica dal vivo
REGIONE – Il Molise oggi propone una selezione di appuntamenti che attraversano arte, tradizioni e musica, offrendo ai visitatori un itinerario vivace tra borghi e spazi culturali. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso, dalle collettive al Castello Angioino alle personali del MACTE, dialogano con i cartelloni estivi dei comuni, che animano l’estate 2026 con programmi diffusi sul territorio. Accanto alle proposte culturali, feste patronali, sagre e concerti – dal San Basso Sound Fest al Joe’s Blues Festival – scandiscono una giornata ricca di atmosfere popolari, sapori locali e musica dal vivo
GLI EVENTI DEL4 AGOSTO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Feste sagre
A Termoli il fascino delle tradizioni incontra la musica contemporanea con la Festa di San Basso, uno degli appuntamenti più identitari della costa molisana. La celebrazione del Santo Patrono torna a richiamare residenti e turisti con la suggestiva processione a mare e nel borgo, mentre il San Basso Sound Fest anima il Lungomare dalle 20 con concerti, street food e intrattenimento.
Colle d’Anchise celebra la Festa del Tartufo 2026, appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. La serata propone degustazioni e piatti a base di tartufo locale, valorizzando una tradizione culinaria che richiama appassionati da tutta la regione.
A Mirabello Sannitico, invece, la Festa di Santa Lucia riporta in piazza i riti popolari e la musica che accompagnano da sempre questa ricorrenza, confermando il ruolo centrale delle feste patronali nella vita delle comunità molisane.
Cinema e cultura
A Casacalenda si apre la 24ª edizione del MoliseCinema Film Festival, uno degli eventi culturali più riconosciuti della regione. La serata inaugurale propone cortometraggi, documentari e la proiezione del film Antartica alla presenza dell’attrice Barbara Ronchi, in programma alle 21:30 nell’Arena Vittorio, seguita da un dj set in vinile in piazzetta.
Concerti e musica dal vivo
Joe’s Blues Festival a San Martino in Pensilis (CB) – Largo Trinità (anche il 5) 15ª edizione della rassegna ad ingresso gratuito dedicata al blues, al soul e al funk
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
5 agosto
Clementino in concerto al’Arena del Mare a Termoli
6 agosto
Dal 6 al 9 agosto torna a Monteroduni la XXXV edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival: quattro giorni di musica internazionale
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
XXI edizione della rassegna folklorica internazionale “Incontri” a San Giuliano del Sannio
11 agosto
Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso