Il 4 agosto é una giornata ricca di eventi in Molise tra mostre d’arte, cartelloni estivi, feste tradizionali e musica dal vivo

REGIONE – Il Molise oggi propone una selezione di appuntamenti che attraversano arte, tradizioni e musica, offrendo ai visitatori un itinerario vivace tra borghi e spazi culturali. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso, dalle collettive al Castello Angioino alle personali del MACTE, dialogano con i cartelloni estivi dei comuni, che animano l’estate 2026 con programmi diffusi sul territorio. Accanto alle proposte culturali, feste patronali, sagre e concerti – dal San Basso Sound Fest al Joe’s Blues Festival – scandiscono una giornata ricca di atmosfere popolari, sapori locali e musica dal vivo

GLI EVENTI DEL4 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Feste sagre

A Termoli il fascino delle tradizioni incontra la musica contemporanea con la Festa di San Basso, uno degli appuntamenti più identitari della costa molisana. La celebrazione del Santo Patrono torna a richiamare residenti e turisti con la suggestiva processione a mare e nel borgo, mentre il San Basso Sound Fest anima il Lungomare dalle 20 con concerti, street food e intrattenimento.

Colle d’Anchise celebra la Festa del Tartufo 2026, appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. La serata propone degustazioni e piatti a base di tartufo locale, valorizzando una tradizione culinaria che richiama appassionati da tutta la regione.

A Mirabello Sannitico, invece, la Festa di Santa Lucia riporta in piazza i riti popolari e la musica che accompagnano da sempre questa ricorrenza, confermando il ruolo centrale delle feste patronali nella vita delle comunità molisane.

Cinema e cultura

A Casacalenda si apre la 24ª edizione del MoliseCinema Film Festival, uno degli eventi culturali più riconosciuti della regione. La serata inaugurale propone cortometraggi, documentari e la proiezione del film Antartica alla presenza dell’attrice Barbara Ronchi, in programma alle 21:30 nell’Arena Vittorio, seguita da un dj set in vinile in piazzetta.

Concerti e musica dal vivo

Joe’s Blues Festival a San Martino in Pensilis (CB) – Largo Trinità (anche il 5) 15ª edizione della rassegna ad ingresso gratuito dedicata al blues, al soul e al funk

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 agosto

Clementino in concerto al’Arena del Mare a Termoli

6 agosto

Dal 6 al 9 agosto torna a Monteroduni la XXXV edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival: quattro giorni di musica internazionale

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

XXI edizione della rassegna folklorica internazionale “Incontri” a San Giuliano del Sannio

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso