In diverse località della regione visite in luoghi suggestivi, Danilo Rea al Teatro Savoia, musica, arte visiva, interazione a Vinchiaturo

REGIONE – Domenica 4 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

Giornata Nazionale ADSI 2020 in Molise con le dimore storiche come la Masseria Colonna a Ururi o il Palazzo di Belmonte a Venafro o l’Antico Frantoio Iacovone a Poggio Sannita.

CAMPOBASSO

A Campobasso presso la Fondazione Molise Cultura “X Biennale dell’incisione italiana contemporanea Città di Campobasso 2020” omaggio a Domenico Fratianni. Mostra disponibile fino al 18 ottobre.

Danilo Rea al Teatro Savoia alle ore 18.30 per la Cinquantaduesima Stagione dei Concerti 2020/2021.

“Covid fan tutti, ossia la scuola degli amanti ma distanti” a cura dell’Operastudio Molise presso il Teatro Savoia con due spettacoli alle ore 17:00 e alle ore 21:00 all’Auditorium Ex Gil.

Dal 1° al 4 ottobre Oktoberfest a Piazzetta Palombo nel cuore di Campobasso dalle ore 18 con serate ricche di eventi, musica live. Saranno preparati Hamburger e Hot Dog, arancini, Stinco di Maiale e nelle date di Venerdì 2 ottobre con gli Acid Lake e Sabato 3 Ottobre con i Luppoli.

Apertura museo Pistilli dalle 13 alle 19 unico museo storico-artistico di Campobasso, dispone di una piccola ma preziosa collezione di opere che raccontano soprattutto l’arte dell’ambito napoletano e molisano dall’800 alla metà del XX secolo.

Un’occasione per dialogare sullo sviluppo del Molise, per far conoscere i prodotti e le peculiarità di questa terra, per aprire un confronto con altre realtà italiane che potrebbero dare vita a un indotto importante. Tutto questo è ‘Turismo e cultura’, progetto ideato da CAPIT, Centro associativo promozione in turismo, che opera nel sociale con l’unico scopo di rendere note le bellezze del Molise oltre i confini regionali e nazionali. Meeting-workshop in programma dal 1° al 4 ottobre 2020 all’hotel San Giorgio. Previsti seminari, stand enogastronomici, visite guidate e dibattiti, organizzato in collaborazione con CSV Molise, Istituto di istruzione secondaria superiore Pilla di Campobasso e Asso Cral.

ISERNIA

Corso sulla coltivazione e cura delle piante grasse tenuto dal produttore Cipriano De Vito a Verde Idea di Emiliano Neri dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso 5 euro e prenotazione al 348.2524741). Il negozio si trova a Isernia in viale dei Pentri.

TERMOLI

Passeggiate nel borgo alla scoperta di storia, arte e archeologia dalle 16. I sentieri olistici organizzano dalle 9 una camminata di 11 chilometri (Chiesa SS Pietro e Paolo, Via Volturno, Termoli), evento gratuito. Laboratorio esperenziale alle 10 presso lo studio in via dello sport 2 della dott. Gamieri. Una mattina da trascorrere insieme, circondati dal verde e alla luce, all’insegna della consapevolezza e della nostra voce. Il tutto nel rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Raccolta plastic free dalle 10 alle “Scalette”. Alle 11.30 alle 12.30 il nuovo pane con farina di grano duro bio di popolazione evolutiva “Icarda” al Grecale.

VENAFRO

Venafro visita a Castelo Pandone 10-13.

ALTRI CENTRI

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

A Bagnoli del Trigno apertura del castello Sanfelice 10-12 e 16-18 e dalle 16 camminata nella natura alla scoperta delle fonti e partenza da Piazza Umberto I°. Raccolta delle Castagne a Campitello Matese.

A Fornelli torna Lenta…mente: passeggiare a passo d’asino presso la Piccola Bottega dalle 10 max 20 persone (prenotazione al 3887540177). Gildone tra storia e natura, Pellegrinaggio Mariano con raduno in Piazza Largo Vittorio dalle ore 9:30.

Apertura di castello d’Evoli 10-13 e 15-19. 5° Magnatrekking a Jelsi con ritrovo presso il campo sportivo alle ore 9 mentre a Sepino visita a Saepinum Altilia a cura di Me.MO Cantieri Culturali. Dal 4 al 10 ottobre a Vinchiaturo, Borgo in Jazz, musica, arte visiva, interazione con la comunità.

PROSSIMI EVENTI

Il 10 ottobre Festa della mela 2020 dalle ore 10 a Castel del Giudice.

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

Viaggio a cavallo al Lago di Occhito dal 15 al 18 ottobre e dal 29 ottobre al 1° novembre.