A Castel Volturno prosegue il festival “Tracce di luce” a Campobasso prende il via la nuova edizione di Sonika Art Festival

REGIONE – Oggi, giovedì 4 settembre, il Molise si accende di creatività e riflessione con quattro appuntamenti imperdibili. Molisenews24.it ricorda che Castelnuovo al Volturno torna Tracce di Luce 2025, il festival che intreccia arte contemporanea, musica e pensiero, trasformando il borgo in un palcoscenico diffuso tra le Mainarde. A Campobasso, doppio appuntamento: la presentazione del libro Molise a due voci, un dialogo coraggioso tra denuncia e speranza per il futuro della regione, e la nuova edizione del Sonika Art Fest, che porta nei giardini storici della città concerti, installazioni e contaminazioni sonore all’insegna della sostenibilità. Infine, Isernia ospita la semifinale nazionale del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica, con serate di esibizioni e ospiti d’eccezione come Teresa De Sio e Cristiano Godano.

GLI ALTRI EVENTI DEL 4 SETTEMBRE

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).

A Campobasso la presentazione di “Molise a due voci”.

Sonika Art Fest a Campobasso.

Premio De Andrè, semifinale nazionale ad Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 settembre

Sonika Art Festival a Villa de Capoa a Campobasso.

Radicalmente Festival 2025 /a Campobasso.

Tracce di Luce 2025 a Campobasso.

Premio De Andrè, semifinale nazionale a Isernia.

Borgo Divino in tour a Oratino.

La fisica di fine estate Arena del Mare di Termoli.

6 settembre

Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone.

Iemm a spgliè r mazzafurr a Carovilli (Località Fontecurelli).

Radicalmente Festival 2025 a Castel del Giudice.

Tracce di Luce 2025 a Castelnuovo al Volturno.

Divine Metal Fest a Montenero di Bisaccia.

Borgo Divino in tour a Oratino.

Festa patronale a Spinete.

7 settembre

“A spasso con il tempo”, raduno di auto d’epoca a san Giuliano al Volturno.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.