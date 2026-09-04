Eventi del 4 settembre in Molise: mostre d’arte, Street Art Fest a Isernia, seminario di chitarra e concerti

REGIONE – Il 4 settembre in Molise si apre con una giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura, sagre e musica. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, Termoli e Civitacampomarano proseguono le principali mostre del periodo, mentre i cartelloni estivi continuano ad animare i centri del territorio con programmi diffusi. Nel pomeriggio Isernia diventa protagonista con lo Street Art Fest e il seminario di chitarra al Parco Stazione, prima di chiudere la serata con il concerto Epoca Italian Swing in Piazzetta Sanfelice. Un calendario variegato che unisce creatività, formazione, gusto e spettacolo, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’intera giornata di iniziative da vivere.

Sagre e sapori del territorio

Prosegue (fino al 6) a Campobasso Pizza&Birra Village: 6 birrifici artigianali molisani, 14 pizzerie locali, incontri culturali, Je attività per famiglie

Alle 16:00, in Via Brunelleschi nei pressi del ponte San Leucio a Isernia, prende vita lo Street Art Fest, un evento che unisce creatività urbana e socialità. Oltre ai laboratori e ai talk dedicati alla cultura street, l’area ospita anche spazi food & drink, trasformando la zona in un punto di ritrovo per appassionati di arte, giovani e famiglie.

Eventi culturali e formazione

Alle 18:00, il Parco Stazione di Isernia ospita un appuntamento dedicato alla formazione musicale: il seminario di chitarra con Claudio D’Amico. L’incontro offre ai partecipanti un’occasione di crescita artistica, con tecniche, consigli pratici e momenti di confronto diretto con il musicista. Un evento che si inserisce nel percorso di valorizzazione delle attività culturali cittadine e che arricchisce l’offerta di eventi culturali nel territorio.

Musica e spettacoli serali

La giornata si conclude alle 21:00 in Piazzetta Sanfelice, sempre a Isernia, con il concerto Epoca Italian Swing. Un viaggio musicale nelle atmosfere vintage dello swing italiano, impreziosito dalla presenza del special guest Giovanni Di Renzo al sax.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 Settembre

Dalle 18 nel centro storico di Isernia La Notte Rosa: musica, giochi e colori nelle strade e nelle piazze del centro storico

Frosolone (IS) – Mostra Mercato delle Forbici e dei Coltelli (anche il 6 settembre): Celebrazione della secolare tradizione artigianale frosolonese.

6 settembre

Tartufo e Tintilia – Il borgo e il Castello (Castropignano): Nel weekend del 5 e 6 settembre il centro storico e il castello ospitano stand gastronomici con percorsi dedicati al vino Tintilia e al tartufo molisano

Mostra Mercato delle Forbici e dei Coltelli (Frosolone): Si conclude oggi la celebre fiera dedicata all’artigianato della coltelleria

La Gara delle Carrozze (Colle d’Anchise): A partire dalle ore 09:00 si svolge la tradizionale corsa folkloristica lungo le vie del paese su carrettini artigianali con cuscinetti a sfera

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

11 settembre

Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live

12 settembre

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)