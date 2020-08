Serata musicale a L’Era Glaciale con giro pizza, film sotto le stell a Carovilli, passeggiata culturale a Montenero

REGIONE – Mercoledì 5 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Torna a L’Era Glaciale di Campobasso la disco karaoke con giro pizza a 10 euro (prenotazioni allo 0874.019893). A Bonefro presso il Chiostro ex Convento “Santa Maria delle Grazie” alle 18 incontro Nati per Leggere mentre a Carovilli presso la scalinata Piazza Municipio alle 21.30 “La Spada nella roccia” per cinema in piazza.

A Sepino spazio dalle 18.30 a Sepino in poesia – Profumi di-versi mentre a Montenero di Bisaccia passeggiata culturale nel centro storico partendo da P.za Giovanni XXIII aspettando la Notte del Borgo Antico (19). Festival Molise Cinema a Casacalenda fino al 9 agosto con film visibili e documentari in streaming. Lu cavall de la petrall – 7° appuntamento rassegna teatrale online del Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione 2020 alle ore 21. Alle ore 20 intervista In Diretta a Luciemme su Radio Orizzonte Molise all’interno del programma “Desideri Distonici” condotto da Pietro La Barbera.

PROSSIMI EVENTI

Nuovo appuntamento con Ti raccondo un libro infanzia il 6 agosto alle 19. Protagonista di “Parole al profumo di libri” sarà Marco Bertarini contastorie. Alle 20 a Bibenda Galleria del Vino di Campobasso “Sigari e distillati”. Un incontro per apprezzare il “fumo lento” e scoprire i possibili abbinamenti con i distillati e non solo. In abbinamento previsti 3 distillati, cioccolato fondente e pasticceria dolce (prenotazioni al 377.0898581). Cena Greca all’Essentia dalle 20 con menù a tema a 25 euro (prenotazioni al 340.8036779). Convegno sul tema dei Cammini nel Molise in via stazione di fronte al Municipio di Carpinone, alle ore 17.

Dal 6 al 9 agosto a Carpinone “Segni sogni realtà” laboratorio di acquerello. L’8 agosto a Pietrabbondante ore 21 presentazione del romanzo storico “Figli del Toro” di Nicola Mastronardi. Sempre a Carpinone alle 20 presso il cortile in pietra del palazzo adiacente a Piazza Mercato percorso enogastronomico con il Sommelier Rosa Impagliatelli (prenotazioni al 338.9296178).

Al 7 agosto dalle 19 un evento per scoprire le bellezze di Trivento, già Municipo Romano. Accompagnati dalla dottoressa Silvia Santorelli, visiteremo il centro storico, la bellissima Cattedrale e la Cripta dedicata a San Casto. Al Teatro Verde di Termoli alle 21 Novelle per un Anno di Pirandello di e con Andrea Ortis.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

L’8 dalle 17.30 Serata (G)Astronomica Agnone sotto le stelle con visita guidata del borgo, aperitivo cenato al Caffé Letterario e spostamento a loc. Civitelle per osservazione stelle e costellazioni e narrazione miti e leggende (prenotazioni 333.4002705 e 329.4141540). All’Olympo Club di Castellino del Biferno dalle 16 alle 21 Pool Aperitif, aperitivo cenato a base di pesce, degustazione vini Cantina Terresacre e the house session live mix dj Edoardo Furno.

L’8 e 9 sl Museo Civico di San Pietro Avellana visite guidate e laboratori didattici con orari 10.30-13 e 15-16.30 il primo giorno e 10.30-13 e 15-19 il secondo.

L’8 e 9 a Carpinone percorso narrato e danzato ripercorrendo il cammino di San Francesco da Poggio Bustone a Monte Sant’Angelo

Il 9 agosto dalle 19 pomeriggio e sera per conoscere e ammirare le bellezze storico culturali di Macchiagodena (Is) e sopratutto il suo Castello (prenotazioni al 328.7639268). A Longano alle 18 “Il Costume scende in piazza” opere d’arte indossate. Tavola rotonda sul tema “Poesia e Trama nella tradizione popolare”. A Il Bivacco in località Colle dell’Orso di Frosolone dalle 18.30 apericena aspettando San Lorenzo e musica sotto le stelle fino a notte fonda.

Il 10 a Guardialfiera dalle 21 turismo rurale Le terre del Sacramento, nella notte di San Lorenzo “Gocce di Stelle” una serata dove arte culinaria, poesia, musica e gocce d’olio stimoleranno i nostri sensi per gustare una cena sotto le stelle (prenotazione 0874.1865813).

Noche Argentina al Coriolis by Eden giovedì 6 agosto con cucina tipica e spettacolo di tango. Il 7 agosto Radis Trio per Musica in Città a Campobasso. L’8 agosto ore 18 a Largo Vittoria a Frosolone presentazione del libro di Roberta Muzio “Il suono del ferro”, secondo volume dalle saga “Occhi a candela”.

Al ristorante Porta Tammaro di Altilia (CB) Miss Altilia con selezioni l’8 agosto ed elezione il 9. Inizio sempre dalle 20.30 e premiazione in denaro per 1°, 2° e 3° posto.

Il 14 agosto Jeep Tour altissimo Molise in località Prato Gentile Capracotta. A bordo di un fuoristrada per entrare nella parte più nascosta e meno conosciuta del territorio, attraverso semplici sterrati o mulattiere insidiose. Prenotazioni: Alessandro: 347.7305781 e Giulia: 340 41072932.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.