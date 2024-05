Torna l’iniziativa “Una domenica al museo gratis”; al MACTE di Termoli la mostra “Ersilia. Praticare l’altrove”

REGIONE – Domenica 5 maggio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

GLI ALTRI EVENTI DEL 5 MAGGIO

Torna l’iniziativa “Una Domenica al Museo gratis“.

Festa della Sacra Sindone a Ripamolisani.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 maggio

Webinar sul tema “Cultura e Turismo della Radici: opportunità di sviluppo e crescita dei territori”. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo molise@confcommercio.it entro il 6 maggio, fornendo i propri riferimenti e indicando l’eventuale ente di appartenenza. Alla mail fornita verrà inviato il link di collegamento.

20 maggio

Silvia Mezzanotte sarà in concerto in piazza Skandenberg, a Portocannone, a partire dalle ore 21,30. L’evento sarà a ingresso libero.

1° giugno

Concerto dei Subsonica nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

2 giugno

Concerto dei Boombadash nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

10 agosto

Tony Effe e The Night Skinny arrivano al Sabbie Mobili Festival. Appuntamento il 10 agosto a Petacciato Marina.