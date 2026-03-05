Mostra sull’Impressionismo a Campobasso, personale di Zehra Doğan a Termoli e presentazione del libro Moliseide a Larino

REGIONE – Una giornata che intreccia arte, memoria e territorio. Molisenews24.it ricorda che, dl grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL di Campobasso alla potente testimonianza visiva di Zehra Doğan al MACTE di Termoli, il 5 marzo si apre in Molise come un piccolo viaggio tra linguaggi e sensibilità diverse. E nel pomeriggio, a Larino, il Palazzo Ducale accoglie la presentazione di Moliseide, riportando la parola scritta al centro della comunità. Un calendario essenziale ma vibrante, che racconta un territorio in movimento.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 5 MARZO

Alle 18 presso il Palazzo Ducale di Larino presentazione del libro Moliseide

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

6 marzo

A Mirabello Sannitico la presentazione del nuovo romanzo di Charles Papa

Alle ore 18:00, negli spazi di Scocca Expo Mobili – Zona Vazzieri, Campobasso, Aperitivo con l’arte insieme ad Antonella Fiorentino

7 marzo

A Guglionesi va in scena “Filumena Marturano”

Al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “l?equilibrio della felicità”

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

A Termoli un convegno FIDAPA sul coraggio delle donne e il loro ruolo nel cambiamento globale,

A Castelmauro Laura D’Angelo presenta Cuore puro: un dialogo sulla poesia contemporanea e sull’universo femminile

13 marzo

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli