Mostra sull’Impressionismo a Campobasso, personale di Zehra Doğan a Termoli e presentazione del libro Moliseide a Larino
REGIONE – Una giornata che intreccia arte, memoria e territorio. Molisenews24.it ricorda che, dl grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL di Campobasso alla potente testimonianza visiva di Zehra Doğan al MACTE di Termoli, il 5 marzo si apre in Molise come un piccolo viaggio tra linguaggi e sensibilità diverse. E nel pomeriggio, a Larino, il Palazzo Ducale accoglie la presentazione di Moliseide, riportando la parola scritta al centro della comunità. Un calendario essenziale ma vibrante, che racconta un territorio in movimento.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
GLI ALTRI EVENTI DEL 5 MARZO
Alle 18 presso il Palazzo Ducale di Larino presentazione del libro Moliseide
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
6 marzo
A Mirabello Sannitico la presentazione del nuovo romanzo di Charles Papa
Alle ore 18:00, negli spazi di Scocca Expo Mobili – Zona Vazzieri, Campobasso, Aperitivo con l’arte insieme ad Antonella Fiorentino
7 marzo
A Guglionesi va in scena “Filumena Marturano”
Al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “l?equilibrio della felicità”
8 marzo
19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio
A Termoli un convegno FIDAPA sul coraggio delle donne e il loro ruolo nel cambiamento globale,
A Castelmauro Laura D’Angelo presenta Cuore puro: un dialogo sulla poesia contemporanea e sull’universo femminile
13 marzo
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto