Tra Sigari e distillati alla Bibenda passando per la serata arrosticini al parco viale XIV Maggio e le degustazioni artigianali dell’Umami

REGIONE – Giovedì 6 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Nuovo appuntamento con Ti raccondo un libro infanzia il 6 agosto alle 19. Protagonista di “Parole al profumo di libri” sarà Marco Bertarini contastorie. Alle 20 a Bibenda Galleria del Vino di Campobasso “Sigari e distillati”. Un incontro per apprezzare il “fumo lento” e scoprire i possibili abbinamenti con i distillati e non solo. In abbinamento previsti 3 distillati, cioccolato fondente e pasticceria dolce (prenotazioni al 377.0898581). Cena Greca all’Essentia dalle 20 con menù a tema a 25 euro (prenotazioni al 340.8036779). Al Parco viale XIV Maggio serata arrosticini cotti al momento sulla brace rovente e birra Beck’s alla spina. Dalle 19 agli Amici Miei Ristorante Pizzeria un serata insieme al birraio.

All’Umami Bistrot di Isernia degustazioni Artigianali in collaborazione con Birrificio del Volturno. Saranno 3 le birre proposte: Golden Ale 4.8% English Old Ale 9.0% Birra Speciale all’ortica 5.0%

Dal 6 al 9 agosto a Carpinone “Segni sogni realtà” laboratorio di acquerello. L’8 agosto a Pietrabbondante ore 21 presentazione del romanzo storico “Figli del Toro” di Nicola Mastronardi. Sempre a Carpinone alle 20 presso il cortile in pietra del palazzo adiacente a Piazza Mercato percorso enogastronomico con il Sommelier Rosa Impagliatelli (prenotazioni al 338.9296178). Convegno sul tema dei Cammini nel Molise in via stazione di fronte al Municipio di Carpinone, alle ore 17.

A Bonefro dalle 10 alle 12 presso l’Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” mostra di costumi e abiti tradizionali molisani mentre a Mafalda in via Roma alle 21 Cinema d’autore con la proiezione del film “Gli Aristogatti”.

A Montenero di Bisaccia passeggiata culturale nel centro storico partendo da P.za Giovanni XXIII aspettando la Notte del Borgo Antico (19.30) mentre prosegue Festival Molise Cinema a Casacalenda fino al 9 agosto con film visibili e documentari in streaming. Lu cavall de la petrall – 7° appuntamento rassegna teatrale online del Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione 2020 alle ore 21. Alle ore 20 intervista In Diretta a Luciemme su Radio Orizzonte Molise all’interno del programma “Desideri Distonici” condotto da Pietro La Barbera.

PROSSIMI EVENTI

Al 7 agosto dalle 19 un evento per scoprire le bellezze di Trivento, già Municipo Romano. Accompagnati dalla dottoressa Silvia Santorelli, visiteremo il centro storico, la bellissima Cattedrale e la Cripta dedicata a San Casto. Al Teatro Verde di Termoli alle 21 Novelle per un Anno di Pirandello di e con Andrea Ortis.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

L’8 dalle 17.30 Serata (G)Astronomica Agnone sotto le stelle con visita guidata del borgo, aperitivo cenato al Caffé Letterario e spostamento a loc. Civitelle per osservazione stelle e costellazioni e narrazione miti e leggende (prenotazioni 333.4002705 e 329.4141540). All’Olympo Club di Castellino del Biferno dalle 16 alle 21 Pool Aperitif, aperitivo cenato a base di pesce, degustazione vini Cantina Terresacre e the house session live mix dj Edoardo Furno.

L’8 e 9 sl Museo Civico di San Pietro Avellana visite guidate e laboratori didattici con orari 10.30-13 e 15-16.30 il primo giorno e 10.30-13 e 15-19 il secondo.

L’8 e 9 a Carpinone percorso narrato e danzato ripercorrendo il cammino di San Francesco da Poggio Bustone a Monte Sant’Angelo

Il 9 agosto dalle 19 pomeriggio e sera per conoscere e ammirare le bellezze storico culturali di Macchiagodena (Is) e sopratutto il suo Castello (prenotazioni al 328.7639268). A Longano alle 18 “Il Costume scende in piazza” opere d’arte indossate. Tavola rotonda sul tema “Poesia e Trama nella tradizione popolare”. Letture a confronto reading nella natura alle 18 in località Fonticelle Frosolone. A Il Bivacco in località Colle dell’Orso di Frosolone dalle 18.30 apericena aspettando San Lorenzo e musica sotto le stelle fino a notte fonda. Alle 20 presso Alto Molise Dimora a Pescopennataro cena e concerto live immersi nelle Montagne Altomolisane (Info e Prenotazioni 0865.941419 – 349.8444503). Alle 15 la Pro Loco di Frosolone organizza in piazza A. Volta “Con il legno in Piazza” tornitura, scultura, trafoto e pirografia dal vivo.

Il 10 a Guardialfiera dalle 21 turismo rurale Le terre del Sacramento, nella notte di San Lorenzo “Gocce di Stelle” una serata dove arte culinaria, poesia, musica e gocce d’olio stimoleranno i nostri sensi per gustare una cena sotto le stelle (prenotazione 0874.1865813). Al Parco viale XIV Maggio Campobasso dalle 19 La Notte di San Lorenzo con coperta da pic-nic, un cuscino morbido sul quale abbandonarsi e godere delle ultime luci della sera… cibi sfiziosi ma semplici, per stuzzicare l’appetito… vini e bollicine per godersi la tranquillità del Parco tra una risata e due chiacchiere…. a piedi nudi sul prato.

Noche Argentina al Coriolis by Eden giovedì 6 agosto con cucina tipica e spettacolo di tango. Il 7 agosto Radis Trio per Musica in Città a Campobasso. L’8 agosto ore 18 a Largo Vittoria a Frosolone presentazione del libro di Roberta Muzio “Il suono del ferro”, secondo volume dalle saga “Occhi a candela”.

Al ristorante Porta Tammaro di Altilia (CB) Miss Altilia con selezioni l’8 agosto ed elezione il 9. Inizio sempre dalle 20.30 e premiazione in denaro per 1°, 2° e 3° posto.

Il 14 agosto Jeep Tour altissimo Molise in località Prato Gentile Capracotta. A bordo di un fuoristrada per entrare nella parte più nascosta e meno conosciuta del territorio, attraverso semplici sterrati o mulattiere insidiose. Prenotazioni: Alessandro: 347.7305781 e Giulia: 340 41072932.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.