I principali eventi in Molise di venerdì 6 marzo 2020: degustazioni al buio a Campobasso, musica e movida nel capoluogo e a Termoli

CAMPOBASSO – Venerdì 6 marzo nuovi appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata di oggi. A Campobasso presso la Galleria Gino Marotta – Aratro Unimol prosegue la mostra “Vedere il Paesaggio” omaggio ad Antonio Pettinicchi, uno dei più importanti artisti nati in Molise nel secondo Novecento. Alla Bibliomediateca Comunale appuntamento con Storie di donne, storie di lotte (17) mentre è stato rinviato quello delle 18 con la presentazione del libro Vivere con cura: alla scoperta della rosa canina. A Castello Monforte ore 18.30 spegnimento delle luci del Municipio per l’iniziativa M’illumino di meno. Presentazione del corso di sommelier alla Fondazione Italiana Sommelier Molise (17) mentre alla Divinità Pasticceria Caffetteria Aperitif-Bar PowerDuo con Sally Cangiano e Oreste Sbarra (19). Altre iniziative per M’illumino di meno alla Fondazione Italian Sommelier con la degustazione del buio dove verranno proposti 6 vini da vitigni minori italiani che i partecipanti dovranno cercare di indovinare e sempre allo stesso orario analoga iniziativa “Che senso ha il gusto” a Monticelli Sapere e Sapori. Cena alla cieca a lume di candela (prenotazione al 0874.418460). Il Cotton Club prevede il live di Tintilia Boom Boom (prenotazione allo 0874.422240).

La movida a Termoli al via dalle 19 con l’aperitivo del Venerdì a Via Firenze mentre alla Birreria Luppolover “La Pipa d’oro – La Malastrana tra le migliori”. La quarta Pils della Repubblica Ceca, ovvero la Malastrana Original Pils spillata alla Pipa. Ormai già lo sapete, con una spillatura alla Pipa la birra la gustate a caduta, come appena uscita dal birrificio (prenotazione al 329.6123953). British eventi live al Dicken’s pub dalle 22.30.

PROSSIMI EVENTI

Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 (rinviato) e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Escursione di Pasquetta alla Montagnola Molisana – Civitanova Del Sannio (IS) immersi nella natura, tra faggi, rocce, e punti panoramici bellissimi il 13 aprile 2020. Escursione il 22 marzo nella riserva MaB Unesco Collemeluccio nel territorio di Pescolanciano. L’8 marzo all’Hosteria lu vic p’ dent di Bojano per la Festa della Donna la musica de I Much More Than Duo (Erika Petti e Gianluca Vergalito) mentre per gli amanti del trekking c’è quello alla conoscenza dei geositi della Montagnola Molisana. Camminata Rosa l’8 marzo dalle 8.30 a Termoli (partenza Piazza Vittorio Veneto), a Bonefro “Fotografia al femminile” nella sala consiliare (dalle 18) mentre a Termoli “Street Workout Termoli” dalle 10. Il 4 aprile arriva Walkzone a Termoli, percorrendo il lungomare. Il 7 marzo “Portico Rosa” in via Trombetta a Campobasso con dibattiti, sfilate moda, esibizioni sul Tarantismo, degustazioni mentre a Villa De Capoa inaugura alla 12 il Parco Giochi Inclusivo e al Coriolis si organizza cena per le donne e camminata la mattina successiva. Progetto fotografico “Randstad” a Termoli il 7 marzo dalle 17.30 per spolverare la memoria imprigionata e respirare un decennio di storia da (ri)vivere attraverso la fotografia mentre a Carovilli (IS) Masseria Monte Pizzi organizza per le 20 Gourmeet, incontri a tavola.



Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.