Mostre, libri e arte: gli eventi del 6 marzo in Molise. Dall’Impressionismo a Zehra Doğan, fino all’aperitivo culturale
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che la giornata del 6 marzo si apre con un ritmo culturale intenso, quasi un piccolo viaggio attraverso linguaggi diversi che convivono nello stesso territorio. Campobasso e Termoli continuano a offrire due grandi mostre di respiro internazionale — l’Impressionismo al Palazzo GIL e la potente testimonianza visiva di Zehra Doğan al MACTE — mentre il resto della regione si anima di incontri più raccolti ma non meno significativi.
A Mirabello Sannitico arriva la nuova voce narrativa di Charles Papa, e nel tardo pomeriggio Campobasso si accende con un “aperitivo con l’arte” insieme ad Antonella Fiorentino, negli spazi di Scocca Expo Mobili. Una giornata che intreccia pittura, impegno, letteratura e convivialità, offrendo a chi resta in città un percorso ricco e sorprendente.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
GLI ALTRI EVENTI DEL 6 MARZO
A Mirabello Sannitico la presentazione del nuovo romanzo di Charles Papa
Alle ore 18:00, negli spazi di Scocca Expo Mobili – Zona Vazzieri, Campobasso, Aperitivo con l’arte insieme ad Antonella Fiorentino
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
7 marzo
Prende il via a Oratino il laboratorio di costruzione di burattini “BurattiniAmo”, promosso dall’associazione APS – Artisti per caso e dalla Uilt Molise
A Guglionesi va in scena “Filumena Marturano”
Al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “L’equilibrio della felicità”
8 marzo
19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio
A Termoli un convegno FIDAPA sul coraggio delle donne e il loro ruolo nel cambiamento globale
A Castelmauro Laura D’Angelo presenta Cuore puro: un dialogo sulla poesia contemporanea e sull’universo femminile
13 marzo
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
14 marzo
Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
