Mostre, libri e arte: gli eventi del 6 marzo in Molise. Dall’Impressionismo a Zehra Doğan, fino all’aperitivo culturale

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che la giornata del 6 marzo si apre con un ritmo culturale intenso, quasi un piccolo viaggio attraverso linguaggi diversi che convivono nello stesso territorio. Campobasso e Termoli continuano a offrire due grandi mostre di respiro internazionale — l’Impressionismo al Palazzo GIL e la potente testimonianza visiva di Zehra Doğan al MACTE — mentre il resto della regione si anima di incontri più raccolti ma non meno significativi.

A Mirabello Sannitico arriva la nuova voce narrativa di Charles Papa, e nel tardo pomeriggio Campobasso si accende con un “aperitivo con l’arte” insieme ad Antonella Fiorentino, negli spazi di Scocca Expo Mobili. Una giornata che intreccia pittura, impegno, letteratura e convivialità, offrendo a chi resta in città un percorso ricco e sorprendente.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 MARZO

A Mirabello Sannitico la presentazione del nuovo romanzo di Charles Papa

Alle ore 18:00, negli spazi di Scocca Expo Mobili – Zona Vazzieri, Campobasso, Aperitivo con l’arte insieme ad Antonella Fiorentino

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 marzo

Prende il via a Oratino il laboratorio di costruzione di burattini “BurattiniAmo”, promosso dall’associazione APS – Artisti per caso e dalla Uilt Molise

A Guglionesi va in scena “Filumena Marturano”

Al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “L’equilibrio della felicità”

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

A Termoli un convegno FIDAPA sul coraggio delle donne e il loro ruolo nel cambiamento globale

A Castelmauro Laura D’Angelo presenta Cuore puro: un dialogo sulla poesia contemporanea e sull’universo femminile

13 marzo

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

14 marzo

Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli