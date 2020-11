Simone Basile e Manuel Magrini live per Fara Music in streming, si parla di risparmio su Facebook, Torta Caramella in diretta

REGIONE – Venerdì 6 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

ONLINE

Partiamo dalle 15 sulla pagina facebook @AncescaoUmbriaSud con l’incontro dal titolo “Risparmio Come evitare brutte sorprese” al quale parteciperanno: Mara Colla, presidente nazionale Confconsumatori; Marco Festelli, vice presidente nazionale Confconsumatori; Andrea Camilli, legale Confconsumatori Terni; Lorenzo Gianfelice, (moderatore) presidente Struttura Comprensoriale ANCeSCAO Umbria Sud e responsabile degli sportelli Confconsumatori di Terni.

Fara Music si fa in sTREaming su @faramusicfest su Facebook e oggi propone due concerti in diretta streaming ovvero quello di Simone Basile ore 16.00. Chitarrista tantino, nel 2017 è stato identificato tra i talenti del jazz italiano al concorso nazionale “Chicco Bettinardi” di Piacenza. Nel 2016 il suo primo mini EP è stato pubblicato dalla Joe Black Production. Nel dicembre 2018 esce “Time”, prodotto dalla Emme Record Label, con la collaborazione di Marco Valeri alla batteria e Francesco Angiuli al contrabbasso. Quindi alle 21 Manuel Magrini un artista che sta collezionando sempre più successi. Dopo la vittoria del Premio Lelio Luttazzi, Magrini sta continuando il tour internazionale dedicato al suo album in in piano solo “Unexpected” (prodotto da Encore Jazz), un titolo che si sta rivelando sempre più emblematico degli ultimi anni di carriera del giovane e talentuoso pianista umbro, classe 1990.

Lezione live di pasticceria alle 18 con Gianluca Aresu prepareremo la Torta Caramella. Diretta sulla pagina Fb (@clubacademy.it). L’iscrizione è gratuita ma è necessario prenotarsi sul link presente nella pagina.

Si parla di Democrazie e liberalismo nell’evento online alle 18 dove ci sarà la presentazione del libro “Le trame della democrazia. Riflessioni tra politologia e storia del pensiero politico” di Pietro Grilli di Cortona e Roberta Adelaide Modugno (https://www.facebook.com/events/384964516023428).

Dopo due settimane di pausa riapre il RUB-A-DUB CLUB, il nuovo appuntamento con suoni e visioni dalla Giamaica che dall’Angelo Mai si sposta momentaneamente online per il periodo necessario a contenere il contagio e tornare a vederci dal vivo. Alle 21 l’evento online con special guest dj Madkid (http://www.youtube.com/c/coolrunningssound).

Approda per la prima volta al Cross Roads la band progressive Il Giardino Onirico per presentare il nuovo album, Apofenia, considerato dalla critica come una delle migliori uscite del genere del 2019. Per l’occasione, con il Giardino saliranno sul palco anche Alessandro Corvaglia e Jenny Sorrenti, i quali hanno prestato la loro voce ad alcuni brani dell’album. Appuntamento online alle ore 22 (https://www.facebook.com/events/610962286260722).

A Borgotufi di Castel del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. Dal 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

PROSSIMI EVENTI

Domenica 8 novembre ore 13.30 a Le 4 Vianove live lunch, pranzo spettacolo con Oreste Sbarra, Angelo Mastrangelo e Andrea De Balsi in “A … Music Trio”. Menù alla carta.