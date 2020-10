Alla sala del teatro del Dopolavoro Ferroviario incontro con l’autore Dario De Dominicis, al via un nuovo corso per Sommelier

REGIONE – Mercoledì 7 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

CAMPOBASSO

A Campobasso presso la Fondazione Molise Cultura “X Biennale dell’incisione italiana contemporanea Città di Campobasso 2020” omaggio a Domenico Fratianni. Mostra disponibile fino al 18 ottobre. Alle ore 19 Aperi-Tage a Campobasso presso la sala del teatro del Dopolavoro Ferroviario, incontro con l’autore Dario De Dominicis che presenta “To the left of Christ”. Si tratta di un progetto di fotografia documentaria sulla comunità dei pescatori artigianali di Rio de Janeiro. Il lavoro ha recentemente ottenuto il primo premio al Festival della Fotografia Etica di Lodi, nella categoria Madre Terra. Sarà un occasione per conversare sulla fotografia e sulle sue forme di rappresentazione della società.

Gli Argonauti organizzano dalle 21 la Coaching Night di Blood Bowl. Un evento dimostrativo aperto a tutti che ti introdurrà a questa brutale parodia Fantasy del Football Americano. Al via il corso di 1° livello di Sommelier presso la sede di Assosommelier, Via Cardarelli 58 Campobasso dalle ore 20:30 alle ore 23:00.

Prosegue al Kudetà la mostra di pittura a cura di Silvana Di Paola dal titolo “Sguardi”. La stessa si potrà visitare fino al 13 ottobre. Amante e studiosa dell’impressionismo, Silvana Di Paola nasce a Campobasso l’8 marzo del 1970. Allieva del maestro Leo Paglione, anch’egli molisano, inizia la sua carriera nel 1995, conquistando diversi premi sia nazionali che internazionali. Nelle opere dell’artista si scorge una grande maestria nell’uso del colore e una tecnica raffinata che diviene sublime nei ritratti di donna. Il femminile nel fascino irresistibile della bellezza, nel fulgore della gioventù e dell’intelligenza, nel pudore velato, nel pensiero raccolto, nella seduzione segreta, nell’irruenza della passione che balena nell’intensità e nella tenerezza degli sguardi. Non c’è inquietudine in questi volti, ma soltanto la volontà di affrontare con dignità la vita nella consapevolezza della propria forza interiore. Le tonalità cromatiche seguono i sentimenti e le emozioni in un’armonia stilistica, emblema di elevatezza spirituale. Sono sguardi incantati che catturano l’anima di chi li osserva, una sospensione che rivela i tratti dell’eternità, gli stessi sguardi dunque, che suggeriscono il titolo della mostra.

TERMOLI

Dalle 12 alle 15 presso Euroform Srl è possibile prendere informazioni sui corsi di apprendistato, formazioni professionale e di aggiornamento. Iscrizioni aperte.

ALTRI CENTRI

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

Dal 4 al 10 ottobre a Vinchiaturo, Borgo in Jazz, musica, arte visiva, interazione con la comunità.

PROSSIMI EVENTI

L’8 ottobre alle 20 presso Bibenda Galleria del Vino in Via Principe di Piemonte con prima lezione gratuita.

Il 10 ottobre Festa della mela 2020 dalle ore 10 a Castel del Giudice, dalle 10 visite guidate con partenza da Piazza Umberto I per i borghi di Bagnoli del Trigno. Visita anche a Castello Pandone Venafro 14-17.

Domenica 11 a Bagnoli del Trigno apertura straordinaria di castello Sanfelice (10-12, 16-18) e camminata nella natura alla scoperta delle fonti con partenza da Piazza Umberto I dalle ore 16:00. Torna la Passeggiata a passo d’asino a Fornelli con partenza da Campobasso (Terminal Autobus) ore 8:30 e Isernia (Hotel Europa) ore 9:10 mentre a Fossalto 2° raduno Scaler / RCScaler Molise con ritrovo presso contrada Campofreddo 105/A alle ore 9:00. A Sepino visita a Saepinum Altilia, visita a Castello Pandone Venafro 10-13. A Termoli i sentieri olistici organizzano Giornata Nazionale del Camminare – Percorso Termoli-San Giacomo degli Schiavoni e dalle 16 passeggiate nel borgo alla scoperta di storia, arte e archeologia. Passeggiata nella faggeta per bambini alla Montagnola Molisana Civitanova del Sannio (prenotazioni al 3287639268).

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

Viaggio a cavallo al Lago di Occhito dal 15 al 18 ottobre e dal 29 ottobre al 1° novembre.

Il 17 e 18 ottobre per le giornata d’Autunno FAI, visita al borgo e Castello di Macchiagodena.

Trekking autunnale sul sentiero Frassati Montagnola Molisana il 18 ottobre in località Civitanova del Sannio (info al 3287639268). In Contrada Masseria Pasqualone presso l’agriturismo a Riccia in programma la passeggiata alla scoperta delle piante spontanee autunnali dalle 9.30.

Il 27 ottobre alle 21.15 la cantautrice molisana Vicky Iannone in concerto per Concerti dal divano (evento online).

Il 31 ottobre all’Agriturismo Le Coccole a Guardiaregia “Cena con delitto” in occasione di Halloween nella formula cena + spettacolo.