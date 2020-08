“Massere Ce Parle Termelese” al Teatro Verde, musica con Bonefro Rock Estate e il Joe’s Blues Festival, passeggiate per i borghi e la natura

REGIONE – Sabato 8 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Partiamo da Campobasso con sabato in piazzetta Palombo all’Otter Lounge Bar dalle 19 per gustare cocktail e birre alla spina.

A Isernia il Piada Pur dalle 18.30 organizza Una serata Imperdibile, ospite d’onore la Sour Attack – berliner weisse con melograno Birra Imperdibile per Slow Food. Dalle 18 all’Out live music con Narducci & The Band e music selection con Diego e Touguè.

A Termoli il Teatro Verde in scena sia l’8 che il 9 agosto “Massere Ce Parle Termelese” serata di poesie in vernacolo termolese recitate da Pina Cupone, Roberto Cappella, Lucia Marinaro, Carmela Mugnano, Saverio Metere. Presenta Antonella Salvatore. Ingresso gratuito. Tour nei sotterranei del Borgo, un percorso a 5 mt di profondità tra le antiche sale sotterranee del Palazzo Vescovile (ingresso 5 euro prenotazione al 3770944933 e apertura 9-12, 18-20 e 21-22.30).

Ad Agnone presso lo Staffoli House al via il Corsalonga Western Show fino al 16 agosto dalle 10 tutti i giorni: cavalli, musica Country, ballo County Spettacoli, Villaggio Indiano, Artigianato e buon cibo. Ingresso libero. West & Dollies sarà presente con il suo Stand per la raccolta fondi. L’8 dalle 17.30 Serata (G)Astronomica Agnone sotto le stelle con visita guidata del borgo, aperitivo cenato al Caffé Letterario e spostamento a loc. Civitelle per osservazione stelle e costellazioni e narrazione miti e leggende (prenotazioni 333.4002705 e 329.4141540).

All’Olympo Club di Castellino del Biferno dalle 16 alle 21 Pool Aperitif, aperitivo cenato a base di pesce, degustazione vini Cantina Terresacre e the house session live mix dj Edoardo Furno.

L’8 agosto a Pietrabbondante ore 21 presentazione del romanzo storico “Figli del Toro” di Nicola Mastronardi mentre il pomeriggio alle 16.30 a Largo Ciro Menotti c’è la Giornata dei bambini con il mago Ludovico. A Pietracatella in Piazzetta Rossa alle 22 c’è l’omaggio a Ennio Morricone.

Dal 6 al 9 agosto a Carpinone per “Un paese che ci vuole” in programma “Segni sogni realtà” laboratorio di acquerello. Alle 17 escursione pomeridiana – il canyon e le cascate di Carpinone a cura di Molise in Action e Molise Explorer. Mostra-mercato attività artigianali (pomeriggio e sera). “L’Arte dei murales”: realizzazione di due murales ispirati al Paese nel Centro Storico di Carpinone a cura di Sara Sgro e Salvatore Tota. Alle 20 presso il cortile in pietra del palazzo adiacente a Piazza Mercato percorso enogastronomico con il Sommelier Rosa Impagliatelli (prenotazioni al 338.9296178). Altri eventi presenti nel link di sopra.

A Bonefro dalle 21.30 Bonefro Rock Estate 2020 al Teatro “Fontana della Terra” e mostra di costumi e abiti tradizionali molisani presso l’Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” (17-19). A Larino “Passeggiando tra i vicoli del borgo – visita al museo civico e al centro storico” dalle 9 con prenotazione obbligatoria al 324.9517836.

L’8 e 9 sl Museo Civico di San Pietro Avellana visite guidate e laboratori didattici con orari 10.30-13 e 15-16.30 il primo giorno e 10.30-13 e 15-19 il secondo.

A San Martino in Pensilis alle 21.30 prima della due giornate del Joe’s Blues Festival. L’8 agosto ore 18 a Largo Vittoria a Frosolone presentazione del libro di Roberta Muzio “Il suono del ferro”, secondo volume dalle saga “Occhi a candela”. Al ristorante Porta Tammaro di Altilia (CB) Miss Altilia con selezioni l’8 agosto ed elezione il 9. Inizio sempre dalle 20.30 e premiazione in denaro per 1°, 2° e 3° posto.

A Montenero di Bisaccia ore 19 1° Torneo di bocce Madonn d’Bsacc in Via Madonna di Bisaccia mentre prosegue Festival Molise Cinema a Casacalenda fino al 9 agosto con film visibili e documentari in streaming.

PROSSIMI EVENTI

L’8 e 9 a Carpinone percorso narrato e danzato ripercorrendo il cammino di San Francesco da Poggio Bustone a Monte Sant’Angelo. Alle 21.30 presso il Teatro Comunale di Ripalimosani “Novelle per un Anno di Pirandello di e con Andrea Ortis“.

Il 9 agosto dalle 19 pomeriggio e sera per conoscere e ammirare le bellezze storico culturali di Macchiagodena (IS) e sopratutto il suo Castello (prenotazioni al 328.7639268). A Longano alle 18 “Il Costume scende in piazza” opere d’arte indossate. Tavola rotonda sul tema “Poesia e Trama nella tradizione popolare”. Letture a confronto reading nella natura alle 18 in località Fonticelle Frosolone. A Il Bivacco in località Colle dell’Orso di Frosolone dalle 18.30 apericena aspettando San Lorenzo e musica sotto le stelle fino a notte fonda. Alle 20 presso Alto Molise Dimora a Pescopennataro cena e concerto live immersi nelle Montagne Altomolisane (Info e Prenotazioni 0865.941419 – 349.8444503). Alle 15 la Pro Loco di Frosolone organizza in piazza A. Volta “Con il legno in Piazza” tornitura, scultura, trafoto e pirografia dal vivo.

Il 10 a Guardialfiera dalle 21 turismo rurale Le terre del Sacramento, nella notte di San Lorenzo “Gocce di Stelle” una serata dove arte culinaria, poesia, musica e gocce d’olio stimoleranno i nostri sensi per gustare una cena sotto le stelle (prenotazione 0874.1865813). Al Parco viale XIV Maggio Campobasso dalle 19 La Notte di San Lorenzo con coperta da pic-nic, un cuscino morbido sul quale abbandonarsi e godere delle ultime luci della sera… cibi sfiziosi ma semplici, per stuzzicare l’appetito… vini e bollicine per godersi la tranquillità del Parco tra una risata e due chiacchiere…. a piedi nudi sul prato.

Il 14 agosto Jeep Tour altissimo Molise in località Prato Gentile Capracotta. A bordo di un fuoristrada per entrare nella parte più nascosta e meno conosciuta del territorio, attraverso semplici sterrati o mulattiere insidiose. Prenotazioni: Alessandro: 347.7305781 e Giulia: 340 41072932.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

