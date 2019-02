In primo piano venerdì in Molise mostre, appuntamenti culturali ma anche tanta musica, degustazioni e divertimento

Venerdì 8 febbraio con nuovi eventi su Molisenews24. Ricordiamo che è possibile segnalare i migliori eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it specificando il tipo di evento e fornendo quante più informazioni possibili. Diversi gli appuntamenti in particolare a Campobasso dove oltre alle mostre di McCurry e Terra Tradita troviamo il documentario “Age is Just a Bingo Number” ma anche alcune presentazioni di libri. In serata spazio alla musica e divertimento con alcuni live e il karaoke. A Isernia presentazione di “Il tuo nome sussurrato ai miei sensi” e appuntamento enogastronomico. Degustazioni a Termoli con i 10 anni del Birrificio Maiella mentre a Frosolone appuntamento culturale con “G.A. Colozza, filosofo ed educatore”.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 8 FEBBRAIO 2019

CAMPOBASSO

Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (ore 17-20)

Terra Tradita – mostra fotografica – Sala AxA Tipografia Lampo (ore 10:00-1300 – 16:00-20:00)

Presentazione film documentario “Age is Just a Bingo Number” – Bibliomediateca comunale (ore 17:00)

Corso Bartender 2019 – BarShool (ore 17)

La sfida catalana, presentazione del libro – Casa del Popolo (ore 18:30)

Friday Night – Bar Dieffe (ore 21:00)

Daria Tanno Quartet live – Zeppelin Pub (ore 22:30)

The Superlots Terrible Smashers live – Libertine (ore 22:30)

Karaoke dj set Zetamille – Number one (ore 23)

ISERNIA

Presentazione de “Il tuo nome sussurrato ai miei sensi” – Biblioteca Comunela Michele Romano (ore 17)

Mare d’inverno – Osteria O’ Pizzaiuolo (ore 19)

Caffè Letterario con la Serie A, ChievoVerona – Roma (ore 20:30)

TERMOLI

Dove bisogna stare, proiezione del film – Locali parrocchia Sacro Cuore (ore 17:30)

Corso di inglese – FAPI Termoli CAF Centro Assistenza Fiscale (ore 18:30)

10 anni Birrificio Maiella – Luppolover (ore 19:30)

Aperidoc – MoliDoc (ore 20:00)

FROSOLONE