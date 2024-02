In attesa delle feste di Carnevale, segnaliamo le mostre “Ibraham Korda, Alchimista dell’arte”, “Cenere” e quella dedicata a Jacovitti

REGIONE – Giovedì 8 febbraio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 19 febbraio presso la Casa Stephanus in Piazza Duomo a Termoli la mostra 11 tele del fotografo Antonio Di Gregorio.

Al MACTE di Termoli Jacovittissimevolmente, tutte le follie di Jac: mostra aperta fino al 24 febbraio 2024.

Fino al 3 marzo, negli spazi di Palazzo Norante a Campomarino, la mostra “Ibrahim Kodra. Alchimista dell’Arte”

Fino al 5 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, a Campobasso, sarà allestita la mostra dal titolo “Cenere” di Luciana Picchiello.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 febbraio

La RBR Dance Company, gli Illusionisti della Danza, compagnia che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente, presentano alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso, lo spettacolo H2OMIX.

10 febbraio

La festa de…R’ Mazzarun a Pescopennataro.

Carnaval a Cercemaggiore

Dalle 15 Carnevale 2024 a Pietracatella

Dalle 16.30 Il Carvevale del matriciani a Matrice.

Dalle 17 Carnevale a Campomarino, con clown, giocolieri e tanto divertimento

Carnevale a Larino: sfilata di carri a partire dalle 17.

Alle ore 21, al Teatro Savoia di Campobasso, torna la RBR Dance Company, gli Illusionisti della Danza, compagnia che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente, con lo spettacolo H2OMIX.

11 febbraio

Carnevale a Larino: sfilata di carri a partire dalle 10.

41° Carnevale Ravindolese a Ravindoli.

A Scapoli appuntamento con la Raviolata, dedicata al tipico raviolo scapolese.

Dalle 15 alle 18 Carnevale in piazza Skandenberg a Portocannone.

Festa di Carnevale dalle 15 in piazza Mazzini a Busso.

Carnival Party dalle 16 a Castelpetroso

Salle 16 Carnevale a Torella del Sannio.

Dalle 18 Carnevale in piazza a Portocannone

Alle ore 18, al Teatro del Loto di Ferrazzano, n scena Maria Letizia Gorga in ‘Todo cambia – viaggio intimo con Mercedes Sosa’, scritto e diretto da Pino Ammendola musiche dal vivo di Stefano De Meo piano e Pino Iodice chitarra

Alle 19.30 concerto sinfonico dedicato a Fabrizio De Andrè al Teatro Savoia di Campobasso.

Alle ore 21, al Teatro Italo Argentino di Agnone, l’omaggio a Fabrizio De Andrè, a 25 anni dalla sua scomparsa.

12 febbraio

Festa di Carnevale, dalle 16 alle 19, in piazza Marconi a San Massimo.

Alle ore 18, al Teatro del Loto di Ferrazzano, n scena Maria Letizia Gorga in ‘Todo cambia – viaggio intimo con Mercedes Sosa’, scritto e diretto da Pino Ammendola musiche dal vivo di Stefano De Meo piano e Pino Iodice chitarra

13 febbraio

Carnevale di bambini all’Ostello della Gioventù a Frosolone.

Festa di Carnevale a Palazzo Santoro a Fossalto.

17 febbraio

Carnevale a Baranello. Appuntamento dalle ore 14.30 con il ritrovo dei carri presso Largo Spiano.

18 febbraio

Presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli in Difesa Grande, a Termoli, gli attori del Gruppo teatro non stabile “Samuele Colavita” di Sant’Elia a Pianisi porteranno in scena la commedia d”Samuele Colvavita”.

Alle ore 18 presso l’ex Cinema Sant’Antonio, a Termoli, l’esibizione della musicista abruzzese Maria Gabriella Castiglione

23 febbraio

Prende il via a Isernia il Carnevale delle maschere zoomorfe. Alle ore 17.30, auditorium Unità d’Italia, «Ti racconto il Carnevale», conferenza di Mauro Gioielli sulle caratteristiche delle maschere italiane e straniere presenti alla manifestazione. Alle ore 21.00, sala-teatro dell’auditorium, Concerto di musica etnica.

24 febbraio

Prosegue a Isernia il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe. Momento clou alle ore 15.30 con il raduno per il «Grande Corteo in Maschera» con circa 300 figuranti che, in rappresentanza di undici carnevali, sfileranno per le strade e le piazze della città.

25 febbraio

Torna a Campobasso la “Campobazar”, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto.

Ultimo giorno a Isernia del Carnevale delle Maschere Zoomorfe. Alle ore 11.00, sala-teatro dell’auditorium, «Velli, Corna e Campanacci», rappresentazione di pantomime tradizionali in maschera.

10 marzo

Levante sarà in concerto all’auditorium Unità d’Italia di Isernia per la data zero del tour “Opera futura live nei teatri”.

13 marzo

Alle 21 all’Auditorium d’Italia di Isernia Biagio Izzo porta in scena “Balcone a 3 piazze”. Biglietti su ciaotickets.

17 marzo

Ron in concerto al Teatro Savoia di Campobasso con il tour teatrale “Al centro esatto della musica”.

31 marzo

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia arriva Amedeo Minghi per una tappa del suo tour “40 anni da 1950”. Biglietti disponibili sui circuiti di vendita abituali.