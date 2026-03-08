Mostre, incontri, concerti, cinema e teatro, dall’omaggio alle madri costituenti alle grandi esposizioni d’arte, fino allo spettacolo “Club27”
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che L’8 marzo in Molise si apre con un calendario ricchissimo di appuntamenti che intrecciano memoria, creatività e impegno civile. Dalla storia delle madri costituenti alla grande arte internazionale, passando per musica, letteratura, cinema e momenti di riflessione, la giornata offre un mosaico di iniziative che raccontano il ruolo delle donne nella cultura e nella società.
Alle 10.30, nella sede dell’Arci “Francesco Jovine” di via Roma 62, prende il via la mostra dedicata al Calen‑Diario 2026 dell’A.N.M., un omaggio alle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione. A Campobasso, il Palazzo GIL continua a celebrare i 150 anni dell’Impressionismo, mentre il MACTE di Termoli propone “Io, Testimone”, l’intensa mostra di Zehra Doğan.
La giornata prosegue con una serie di eventi diffusi: a Termoli il concerto “Le blanc et le noir” e un convegno FIDAPA sul coraggio femminile; a Castelmauro Laura D’Angelo dialoga sulla poesia contemporanea; al Cinema Alphaville arriva il thriller “Grand Ciel”, in programmazione anche il 9 e il 10 marzo. E in serata, al Teatro del Loto di Ferrazzano, Elisa Di Eusanio porta in scena “Club27”, un viaggio teatrale tra mito, musica e fragilità.
MOSTRE
Alle ore 10.30, nella sede dell’Arci “Francesco Jovine” in via Roma 62, sarà inaugurata la mostra che riproduce il Calen-Diario 2026 realizzato dall’A.N.M., dedicato alle donne che parteciparono all’elaborazione della Costituzione.
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Dal 9 marzo al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
GLI ALTRI EVENTI DELl’8 MARZO
A Termoli il concerto “Le blanc et le noir” con Nese, Orlando e Grimaldi
19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio
A Termoli un convegno FIDAPA sul coraggio delle donne e il loro ruolo nel cambiamento globale,
A Castelmauro Laura D’Angelo presenta Cuore puro: un dialogo sulla poesia contemporanea e sull’universo femminile
Al Cinema Alphaville di Campobasso il thriller “Grand Ciel” (anche il9 e il 10)
Elisa Di Eusanio porta “Club27” al Teatro del Loto di Ferrazzano
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
9 marzo
Elisa Di Eusanio porta “Club27” al Teatro del Loto di Ferrazzano
13 marzo
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
14 marzo
Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto