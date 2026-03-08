Mostre, incontri, concerti, cinema e teatro, dall’omaggio alle madri costituenti alle grandi esposizioni d’arte, fino allo spettacolo “Club27”

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che L’8 marzo in Molise si apre con un calendario ricchissimo di appuntamenti che intrecciano memoria, creatività e impegno civile. Dalla storia delle madri costituenti alla grande arte internazionale, passando per musica, letteratura, cinema e momenti di riflessione, la giornata offre un mosaico di iniziative che raccontano il ruolo delle donne nella cultura e nella società.

Alle 10.30, nella sede dell’Arci “Francesco Jovine” di via Roma 62, prende il via la mostra dedicata al Calen‑Diario 2026 dell’A.N.M., un omaggio alle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione. A Campobasso, il Palazzo GIL continua a celebrare i 150 anni dell’Impressionismo, mentre il MACTE di Termoli propone “Io, Testimone”, l’intensa mostra di Zehra Doğan.

La giornata prosegue con una serie di eventi diffusi: a Termoli il concerto “Le blanc et le noir” e un convegno FIDAPA sul coraggio femminile; a Castelmauro Laura D’Angelo dialoga sulla poesia contemporanea; al Cinema Alphaville arriva il thriller “Grand Ciel”, in programmazione anche il 9 e il 10 marzo. E in serata, al Teatro del Loto di Ferrazzano, Elisa Di Eusanio porta in scena “Club27”, un viaggio teatrale tra mito, musica e fragilità.

MOSTRE

Alle ore 10.30, nella sede dell’Arci “Francesco Jovine” in via Roma 62, sarà inaugurata la mostra che riproduce il Calen-Diario 2026 realizzato dall’A.N.M., dedicato alle donne che parteciparono all’elaborazione della Costituzione.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Dal 9 marzo al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

GLI ALTRI EVENTI DELl’8 MARZO

A Termoli il concerto “Le blanc et le noir” con Nese, Orlando e Grimaldi

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

A Termoli un convegno FIDAPA sul coraggio delle donne e il loro ruolo nel cambiamento globale,

A Castelmauro Laura D’Angelo presenta Cuore puro: un dialogo sulla poesia contemporanea e sull’universo femminile

Al Cinema Alphaville di Campobasso il thriller “Grand Ciel” (anche il9 e il 10)

Elisa Di Eusanio porta “Club27” al Teatro del Loto di Ferrazzano

