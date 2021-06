Al Teatro Savoia di Campobasso anteprima nazionale dello spettacolo “Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti”

REGIONE – Mercoledì 9 giugno 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Con il passaggio in zona bianca dell’intera regione e la ripresa della maggior parte delle attività produttive seppur sempre nel rispetto delle misure di sicurezza legate al Covid-19, aumentano gli appuntamenti con le attività artistiche, culturali, sociali e sportive.

Musei e mostre

Il Santuario Italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Presso la Galleria Immagine a Campobasso la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone. L’esposizione affronta in maniera delicata la visione del mondo attraverso i sogni e i sentimenti di chi fotografa e di chi è fotografato.

Altri eventi

Anteprima nazionale dello spettacolo ‘Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti” andrà in scena al Teatro Savoia di Campobasso.

È stata prorogata la data di scadenza per la partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021. Infatti, anche grazie alla ripresa in città di tutta una serie di attività, si è deciso di allungare i tempi utili alla presentazione delle domande di partecipazione che così scadranno il 15 settembre 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Venerdì 11 giugno Visita guidata alla Campobasso Underground. Per informazioni: 3288627954.

Francesca Capozza presenta “Giorni di ordinaria follia” a Roccamandolfi. Appuntamento sabato 12 giugno alle ore 18 presso l’ex Cappella di San Gaetano, in via Roma. Ingresso libero.

Sabato 12 giugno Passeggiata alle cascate Longaniello, alla scoperta delle piccole perle nei dintorni di Isernia. Prenotazioni: 327 304 3063 – 328 471 8018; mail al tratturoc2c@gmail.com.

Sabato 12 giugno alle 18.30 Lenta…mente: serata sotto le stelle con La Piccola Bottega: passeggiata nel borgo di Fornelli, apericena e poi osservazione della volta celeste raccontando di miti e leggende. Info e prenotazioni: 3887540177.

Domenica 13 giugno Trek di primavera all’insegna del territorio di Roccamandolfi. Prenotazioni: 327 304 3063 – 328 471 8018; via mail tratturoc2c@gmail.com.

Domenica 13 giugno passeggiata con le poiane: prenotazioni al 3485521343 e 3331440447.

Silvia Mezzanotte, ex cantante dei Matia Bazar, sarà il 19 giugno all’Auditorium di Isernia per esibirsi come ospite all’evento “Il mio canto libero” con Simone Sala.

Dal 24 giugno a Campobasso si svolgerà il Festival della fotografia nomade. Il Molise diventa il centro della fotografia internazionale e contemporanea con mostre in esclusiva, incontri, installazioni e workshop sotto la direzione artistica di Eolo Perfido. Joel Lawrence, Giuseppe Nucci, Augusto Pieroni, Michele Smargiassi tra nomadismo, futuro e scoperta.

Laboratorio di fotografia sociale con Dario De Dominicis dal 25 al 27 giugno 2021 in Molise.

Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia organizza il “5° Concorso Fotografico Nazionale – Città di Isernia “In vino veritas”. Bando e regolamento su www.officinecromatiche.it. La consegna delle foto dovrà avvenire entro e non oltre il 28 giugno 2021, la premiazione avrà luogo in data da destinarsi presso l’Auditorium “Unità d’Italia” in Isernia.