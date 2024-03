A Campobasso il concerto dell’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia e “Ti racconto una storia – letture semiserie e tragicomiche”

REGIONE – Sabato 9 marzo 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 28 marzo a Palazzo Gil a Campobasso sarà allestita la Mostra sulla Storia della Nazionale Italiana “Un Secolo d’Azzurro”.

Dal 15 marzo al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

Fino al 5 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, a Campobasso, sarà allestita la mostra dal titolo “Cenere” di Luciana Picchiello.

GLI ALTRI EVENTI DEL 9 MARZO IN MOLISE

Convegno “Donne e protagoniste del XX secolo” a Campomarino, nella sede del teatro dellJo Spirito,

Presentazione de “Il grande libro della fantasia” del fantasiologo Massimo Gerardo Carrese a Termoli, in via Giuseppe Mazzini, 1

Alle ore 18,30 all’Auditorium Ex Gil, a Campobasso, concerto dell’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia, con il flautista Andrea Oliva. Il repertorio eseguito dall’ensemble spazierà dalle musiche di Giovan Battista Pergolesi (O’ Frate ‘Nnamorato e Symphonie in si bemolle maggiore) a quelle di Antonio Vivaldi (Concerto in re maggiore RV 429) da Dmitri Shostakovich (Chamber Symphony in do minore op. 110 A) fino a Carl Philipp – Emanuel Bach (Concerto in re minore Wq. 22).

Edoardo Leo torna sul palco del Teatro Savoia di Campobasso con “Ti racconto una storia – letture semiserie e tragicomiche”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 marzo

Concerto Letterario “L’altra Elena”, con le pianiste Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo insieme a Fatima Fraraccio (voce recitante), alle ore 18 presso il S. Antonio di Termoli. Il programma prevede musiche di Debussy, Fauré, Chopin, Ravel per pianoforte a quattro mani

Levante sarà in concerto all’auditorium Unità d’Italia di Isernia per la data zero del tour “Opera futura live nei teatri”.

13 marzo

Alle 21 all’Auditorium d’Italia di Isernia Biagio Izzo porta in scena “Balcone a 3 piazze”. Biglietti su ciaotickets.

16 marzo

Alle 21, a Palazzo ex Gil a Campobasso, va in scena la commedia dialettale “Non mi dire te l’ho detto”

17 marzo

Ron in concerto al Teatro Savoia di Campobasso con il tour teatrale “Al centro esatto della musica”.

31 marzo

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia arriva Amedeo Minghi per una tappa del suo tour “40 anni da 1950”. Biglietti disponibili sui circuiti di vendita abituali.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.