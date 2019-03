Eventi Molise, weekend del 2 e 3 marzo 2019

Le feste di Carnevale in regione con Larino in primo piano. Due appuntamenti con il teatro a Isernia mentre al Savoia c’è il Quartetto Chagall

Nuovo weekend di eventi in Molise. In questo primo del mese in evidenza il Carnevale di Larino nelle due giornate ma non mancheranno diversi party e altre feste a tema nelle varie località della regione. A Campobasso sabato c’è il Quartetto Chagall al Teatro Savoia mentre allo Spazio Le Cave di Isernia nuovo appuntamento con la rassegna “A teatro con mamma e papà”. A Termoli spicca CriticalMask, l’originale Biciclettata di Carnevale. Domenica diversi appuntamenti sportivi nel capoluogo mentre all’Auditorium d’Isernia “Due donne in fuga” per la Stagione teatrale 2018/2019. Sempre il 3 marzo non mancheranno appuntamenti sportivo come le ciaspolate e con il gusto oltre a cinema e altri eventi culturali.

In basso troverete il programma con la nostra selezione dei principali eventi, ricordiamo che è possibile segnalare degli eventi in regione inviando una mail a info@molisenews24.it

PROGRAMMA EVENTI WEEKEND MOLISE: 2 – 3 marzo 2019 SABATO CAMPOBASSO Truck tour – Piazza Prefettura (dalle 10)

Labor et Fides 2019 – CUS Molise ASD (14)

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Corso Bartender 2019 – Bar School (17)

New Opening Sandro Ferrone – Via Veneto (18)

Quartetto Chagall per la 50ma Stagione dei conerti – Teatro Savoia (18.30)

Carnival Party – Bahia Café (22)

All You Can Shot – Safarà Campurishpub (23.30) ISERNIA Serie A TIM al Caffé Letterario Isernia (dalle 15)

Rassegna “A teatro con mamma e papà” Il paese dei colori – Spazio Le Cave (17)

Serata karaoke, balli di gruppo e caraibico con Martin – Black & White (21) TERMOLI Carnival Village – Piazza Monumento (10-13 e 15-18)

CriticalMask, Biciclettata di Carnevale – Piazza Donatori di Sangue (16.30)

Vinyl Mate 002 by WAVE – Anomasia Vintage & Vinyl (16.30)

Una stanza tutta per loro di Romano e Di Blasio – Casadellibro (18.30)

Carnevale 2019 – La Piazzetta (20.30) CAPRACOTTA Ciaspolata al chiaro di luna – Prato Gentile / ore 18.00 – 22.30 CASACALENDA Accensione del fuoco di Sant’Antonio – Società Operaia, Corso Vittorio Emanuele III (19) CERCEMAGGIORE Paese di(vino) – Pro Loco Cercemaggiore (15) FOSSALTO Carnevale fossaltese – Pro Loco E. Cirese (21) LARINO Visite guidate al Museo Civico -Palazzo Ducale, Piazza Duomo (dalle 9 alle 13)

Carnevale di Larino – Centro storico (dalle 14) LUPARA Carnevale 2019 – Palestra comunale (17) MAFALDA | La notte de li Mazzemarille – 2^ edizione / Agriturismo Colle Bianco / ore 20:00 MATESE | Survival Day – Approccio alla sopravvivenza in ambiente impervio / Matese Adventures, Matese Walking, Nordic Walking Campania, Love Matese / ore 9:00 MATRICE | IX edizione Carnevale dei Matriciani / ore 15:30 raduno dei carri presso santuario Santa Maria della Strada, ore 16:00 partenza sfilata, ore 17:00 arrivo in paese, ore 19:00 festa presso i locali sala polifunzionale PETACCIATO | Il sabato con Me.Mo – Stemmi e cavalieri / Biblioteca comunale / ore 17:00 SANT’ELIA A PIANISI | VIII Edizione Bar..nevale 2019 / Geni Us / ore 15:00

DOMENICA

CAMPOBASSO

Training Planning – Fisiotech (dalle 9)

Rugby: Hammers vs Battipaglia – campo Sant’Anna (14.30)

Guarisci la tua vita – Emotion Studio Olistico (15)

La respirazione consapevole / Yoga dell’Aria – Pasticceria Ambrosia (15.30–16.30)

Per amare: ama-Ti con il mandala – Manipura Centro Yoga (16.30)

Corso Bartender 2019 – Bar School (17)

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Cinemaperitivo “Good Bye, Lenin!” – Circolo letterario Beatnink (19)

CTS Cus Molise vs Cus Aquila – Palaunimol (19.30)

ISERNIA

Serie A TIM al Caffé Letterario Isernia (dalle 12.30)

Due donne in fuga per la Stagione teatrale 2018/2019 – Auditorium d’Isernia (21)

TERMOLI

Fondo Molisana (9–14)

Carnival Village – Piazza Monumento (10-13 e 15-18)

Carnival Parade, sfilata di carri allegorici – partenza Piazza Donatori di sangue (15)

Dipendenze e attaccamento – Studio Yoga Parinama (16.30–19)

Musica a Vienna Termoli musica ‘19 – Cinema Sant’Antonio (18)

Serie C femminile volley Italiangas Termoli – Montesilvano – Palasabetta (18.30)

CASTELNUOVO A VOLTURNO

Il trekking dell’uomo cervo, dal Marrone (1805) all’uomo cervo (8.30)

Gl’ Cierv l’antico rito dell’uomo Cervo / CIMEntiamoci (9)

A Carnevale ogni Escursione vale! / Molise Explorer (9.30)

Gl’ Cierv – Il Rito dell’Uomo Cervo (15–22.30)

CERCEMAGGIORE

La televisione, commedia in due atti (20.30)

CIVITANOVA DEL SANNIO

Hiking Al Lago Di San Lorenzo – Molise da Scoprire (9)

FERRAZZANO

XI Stagione teatrale Finale di partita – Teatro del Loto (18)

LARINO

Visite guidate al Museo Civico – Palazzo Ducale, Piazza Duomo (9-13:30)

Visite guidate presso Anfiteatro di Larino e Parco archeologico di Villa Zappone (10)

Gladiatori nell’arena, laboratorio didattico (10)

44^ Edizione Carnevale di Larino – Sfilata giganti di cartapesta (dalle 14)

MATESE

Slalom Gigante – Trofeo Pallotta – Sci Club Bojano (9)

Escursione in kayak sul Lago Matese – Ti aspettiamo primavera! / Matese Adventures, Love Matese (9)

PESCOLANCIANO

Un giorno da Highlander – 3 più che la vendetta / La Fucina – Birrificio Artigianale (11)

RIPALIMOSANI

Mascherata Ripalimosani 2019 – A Corse di Kèvalle / Mascherata Ripalimosani (11)

ROCCARAVINDOLA

35^ edizione del Carnevale Ravindolese (11.00–19.30)

SANNIO

Treno Storico “Sannio Express”. Da Napoli, Caserta e Benevento / I Like Sannio (9)

SCAPOLI

La Raviolata (12)

TRIVENTO

15° Edizione del “Palio delle Contrade” (15:30)

VINCHIATURO