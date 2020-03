Eventi Molise, cosa fare nel weekend del 7 e 8 marzo

Nel programma eventi del fine settimana del 7 e 8 marzo 2020 in Molise: Cantaloop Beer Yoga a Cantalupo nel Sannio, escursione a Bojano

CAMPOBASSO – Sguardo ai principali eventi in regione per questo fine settimana del 7 e 8 marzo. Premettiamo come è possibile che alcuni siano rinviati o possano essere cambiate le modalità di partecipazione alla luce delle disposizioni per l’emergenza Coronavirus. A Campobasso inaugurazione mostra “Ritratti di donne celebri e ostinate” al Circolo Sannitico (18) mentre l’Antica Trattoria Del Riccio feat. Cantaloop propone per sabato alle 19.45 una serata birraria e gastronomica in collaborazione con lo chef Antonello Cristillo che ha studiato, per l’occasione della Settimana della Birra Artigianale 2020, un menù d’accompagnamento alle birre artigianali di produzione Cantaloop birrificio minimo. Rimandato il “Portico Rosa” in via Trombetta a Campobasso: dibattiti, sfilate moda, esibizioni sul Tarantismo, degustazioni mentre a Villa De Capoa inaugura alla 12 il Parco Giochi Inclusivo e al Coriolis si organizza cena per le donne e camminata la mattina successiva. Tintilia Sound live all’Osteria 28, pennellate di swing e bossa.

Domenica si parte alle 11 con Manifura Centro Yoga in un incontro teorico-pratico (rivolto anche agli uomini!). Hatha Yoga vuol dire in sanscrito unione di Sole e Luna, simboli del maschile e del femminile, due aspetti opposti, ma complementari. A Monticelli Sapere e Sapori incontro dal titolo “8 marzo: giù le mani dalle donne” (13). Pranzo per la festa della donna a La Roccia (Oratino) mentre la sera troviamo Villa dei Conti, Mazzamaurielle, Positano Fish Restaurant, Ristorante I Due Fuochi, L’Era Glaciale. Il Cervellone Molise sarà invece all’Xcalibur.

A Isernia cene per la festa della donna a Eredi Del Baffo e La Fontana Ristorante mentre a Termoli troviamo Ristorante Agorà e Borea66.

A Carovilli (IS) Masseria Monte Pizzi organizza per le 20 di sabato Gourmeet, incontri a tavola mentre a Cantalupo nel Sannio (IS) dalle 10.30 Cantaloop Beer Yoga con sessione di Beer Yoga, nel cortile del birrificio con Arianna Braccio, istruttrice yoga certificata RYS 200 Yoga Alliance (partecipazione gratuita, posti limitati e obbligo di prenotazione al 347.6226139.



L’8 marzo in programma (salvo meteo lo rendessero necessario posticipare) un’escursione in Canoa Canadese sul lago con partenza ore 9 da piazza Roma Bojano. Ogni Canoa sarà composta da uno o due persone più un Istruttore/Guida qualificata. Le attrezzature di sicurezza (giubbotto di aiuto al galleggiamento) saranno fornite da MoliseAvventura. Consigliato un abbigliamento comodo, più un cambio completo da lasciare in auto. L’attività e rivolta ai soli soci. Per info e prenotazioni è possibile chiamare 328/9325008 366/5933649 Pietro.

PROSSIMI EVENTI

Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 (rinviato) e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Escursione di Pasquetta alla Montagnola Molisana – Civitanova Del Sannio (IS) immersi nella natura, tra faggi, rocce, e punti panoramici bellissimi il 13 aprile 2020. Escursione il 22 marzo nella riserva MaB Unesco Collemeluccio nel territorio di Pescolanciano. L’8 marzo all’Hosteria lu vic p’ dent di Bojano per la Festa della Donna la musica de I Much More Than Duo (Erika Petti e Gianluca Vergalito) mentre per gli amanti del trekking c’è quello alla conoscenza dei geositi della Montagnola Molisana. Camminata Rosa l’8 marzo dalle 8.30 a Termoli (partenza Piazza Vittorio Veneto), a Bonefro “Fotografia al femminile” nella sala consiliare (dalle 18) mentre a Termoli “Street Workout Termoli” dalle 10. Il 4 aprile arriva Walkzone a Termoli, percorrendo il lungomare. Il 15 marzo al Bosco Corundoli Montecilfone “Passeggiata con la Poiana” (info prenotazioni 348.5921343 e 333.1440447).



