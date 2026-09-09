Fanelli (Pd): “Fare chiarezza sui fondi Pnrr destinati al Molise”

CAMPOBASSO – “Basta confusione sui numeri. Serve chiarezza sulle risorse realmente destinate al Molise” dal Pnrr. Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Micaela Fanelli, prima firmataria dell’interrogazione al presidente della Regione, Francesco Roberti, e al consigliere delegato Michele Iorio, sottoscritta anche dai colleghi del gruppo consiliare, Alessandra Salvatore e Vittorino Facciolla. “Nel dibattito pubblico – spiega Fanelli – sono stati indicati oltre 7,9 miliardi di euro come risorse associate al Molise sulla base dei dati Open Pnrr.

Il dossier di monitoraggio di Camera e Senato del 28 luglio 2026, elaborato sulla base della banca dati ReGiS, indica invece 1,718 miliardi di euro di finanziamento Pnrr associato al territorio regionale. Una differenza di oltre 6 miliardi di euro non può essere liquidata come una semplice questione politica, va spiegata nel dettaglio. Occorre sapere quali siano i progetti considerati, quali siano effettivamente le risorse attribuibili al Molise e quali, invece, riguardino interventi nazionali o multiregionali nei quali il nostro territorio è soltanto uno dei territori interessati”.