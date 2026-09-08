Cciaa Molise, al via percorso formativo gratuito su tecnologie IA

CAMPOBASSO – Supportare il sistema produttivo locale nel comprendere e adottare le tecnologie correlate all’Intelligenza Artificiale. Il punto impresa digitale della Camera di commercio del Molise e l’Azienda speciale Serm, in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, organizzano la masterclass ‘AI & Employment’, parte integrante del programma nazionale ‘AI Jump!’.

Il percorso formativo, finanziato da Accenture Foundation e coordinato da Simplon Foundation, è pensato per fornire agli imprenditori, ai responsabili delle risorse umane e ai professionisti strumenti pratici e operativi. L’obiettivo è quello di integrare l’IA in attività chiave come il reclutamento, la selezione del personale, la comunicazione aziendale e lo sviluppo organizzativo, trasformando la complessità tecnologica in un vantaggio competitivo concreto. Il ciclo di incontri, in programma il 16 e 23 settembre, si articola in due sessioni pomeridiane online, focalizzate sulla sperimentazione pratica e sullo sviluppo di competenze digitali.