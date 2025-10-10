Frosolone: 1° Trofeo Gino Di Iorio, 100 atleti in gara

Domenica 12 ottobre a Frosolone si disputa il 1° Trofeo Gino Di Iorio – Molisia: gara regionale di bocce con 100 atleti e finali alle ore 15

FROSOLONE – Cento gli atleti al via del 1° Trofeo ‘Gino Di Iorio’ – Trofeo ‘Molisia’, gara di bocce, individuale regionale, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione e dalla famiglia Di Iorio, col supporto di Clemente Di Bartolomeo e Gregorio Valente, in programma dalle ore 9 di domenica 12 ottobre 2025.

Una gara per ricordare la figura dell’imprenditore, scomparso il 22 gennaio 2024 e titolare, insieme al fratello Cavaliere Domenico Di Iorio, dell’azienda Di Iorio Spa, che esporta l’acqua e le sue bibite in ben 26 paesi europei e d’oltremare. Un’azienda, fondata nel 1896, e una consolidata realtà occupazionale nel territorio molisano.

La gara, la prima del calendario della FIB Molise Stagione Sportiva 2025/2026, è all’esordio, organizzata da una società, la Bocciofila Frosolonese, realtà boccistica consolidata che organizza, da 22 anni, grandi eventi e manifestazioni.

I gironi eliminatori si disputeranno in tutti i bocciodromi della regione, le finali sono in programma alle ore 15 sulle corsie di gioco della Frosolonese. Alle finali e alle premiazioni sarà presente la FIB Molise al gran completo, guidata dal presidente Giuseppe Formato.