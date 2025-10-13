Gabriele Pedullà a Campobasso per “Ti racconto un libro”

Il 15 ottobre 2025 Gabriele Pedullà presenta “Certe sere Pablo” a Campobasso: un viaggio letterario nella militanza politica del secondo Novecento

CAMPOBASSO – “Andavamo in piazza e ci sentivamo invincibili. Sapevamo che in tutte le città del continente, e anche più in là, in quel preciso momento c’era una manifestazione assolutamente uguale alla nostra”.

Con queste parole, tratte dal suo ultimo libro Certe sere Pablo (Einaudi, 2024), Gabriele Pedullà rievoca un tempo in cui la politica era una forma di amore collettivo e di appartenenza, vissuta con una passione che oggi sembra distante, ma non del tutto spenta.

Tra il ricordo vivido delle lotte studentesche, le notti passate a discutere di ideali, e l’eco delle grandi manifestazioni, l’autore, professore di Letteratura italiana all’Università Roma Tre, scrittore e saggista, sarà protagonista del prossimo incontro di Ti racconto un libro 2025 – il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

I tre racconti lunghi che compongono il volume attraversano gli anni Settanta, Ottanta e i primi Duemila, un’epoca in cui la militanza politica era quotidianità, tensione ideale, ma anche spaesamento e sconfitta. Una storia scritta per chi non c’era ma vuole capire, per chi c’era ma ha dimenticato, e per chi, invece, non riesce a smettere di ricordare. Nessuna nostalgia, però: Certe sere Pablo è un’opera letteraria che cerca di capire il passato per liberarsene, forse, e riprendere il cammino.

L’appuntamento con l’autore è in programma mercoledì 15 ottobre, alle ore 18.30, nella Sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso. Con lui dialogherà Filippo Massari.

L’incontro sarà preceduto dalle “Letture per Gaza”, iniziativa che l’Unione Lettori Italiani e il Comune di Campobasso, con il coinvolgimento dell’attore Diego Florio, continueranno a proporre all’inizio di ogni appuntamento, perché la cultura è anche un atto di resistenza, di solidarietà e di libertà. “Letture per Gaza” è un gesto semplice ma significativo, già avviato nel precedente incontro, per tenere viva l’attenzione su quanto sta accadendo in Palestina. Un piccolo faro acceso sulla dignità e sull’umanità, per restare umani.

