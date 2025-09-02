Giubileo degli Operatori di Giustizia a Castelpetroso

Sabato 13 settembre alla Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso il Giubileo regionale: fede, legalità e servizio al bene comune in Molise

CASTELPETROSO – Sabato 13 settembre 2025, le quattro diocesi del Molise – Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Diocesi di Isernia-Venafro, Diocesi di Termoli-Larino e Diocesi di Trivento – si uniranno in un evento di forte valore spirituale e istituzionale: il Giubileo Regionale degli Operatori di Giustizia.

L’appuntamento, che si terrà nella suggestiva cornice della Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, riunirà magistrati, avvocati, personale amministrativo e rappresentanti delle istituzioni giudiziarie molisane in un momento di riflessione e condivisione.

Il programma della giornata:

Ore 10:30 – Accoglienza nel piazzale della Basilica con il saluto di un Vescovo delegato, che darà il benvenuto a tutte le autorità e ai partecipanti.

Ore 11:00 – Ingresso in Basilica dei Vescovi, accompagnati dalle autorità.

Ore 11:10 – Momento di preghiera con la professione di fede e le invocazioni per ottenere l’Indulgenza Plenaria.

Ore 11:30 – Celebrazione della Santa Messa solenne.

Il Giubileo offrirà l’occasione per mettere in luce il ruolo centrale degli operatori di giustizia nella società contemporanea, sottolineando l’importanza della legalità, della coesione sociale e del servizio al bene comune.

Un evento che unisce valori civili e spirituali, dimostrando come giustizia e fede possano camminare insieme al servizio della comunità, nel segno della devozione mariana.

Da questo link sarà possibile seguire la celebrazione in diretta streaming: https://youtube.com/live/iq4BK1iOqdw?feature=share

La Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso: luogo giubilare

Il Giubileo rappresenta un’occasione unica di rinnovamento spirituale, di misericordia e di riconciliazione, ed è un invito a ricevere l’indulgenza plenaria dei peccati, rafforzando la fede e il legame di fraternità all’interno della comunità. In questo anno giubilare, siamo chiamati a vivere con gioia e speranza, a riscoprire il valore della solidarietà e della comunione, rinnovando il nostro impegno per il bene comune.

Le date dei prossimi giubilei regionali previsti in Basilica sono le seguenti:

13 settembre Operatori di Giustizia

16 settembre Tutti i Fedeli

20 settembre Sacerdoti, Religiosi, Religiose e Seminaristi