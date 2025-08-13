Imprese Molise, previste oltre 5.500 assunzioni entro ottobre

CAMPOBASSO – Nel trimestre agosto-ottobre le imprese molisane prevedono oltre 5.500 assunzioni, 200 in più rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Nel 44% dei casi, però, continuano le difficoltà nel reperire le figure richieste. Il quadro emerge dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro. Il comparto dei servizi continua a trainare la domanda di lavoro con circa 3.400 assunzioni (+8,7%).

Il settore turistico è il più dinamico, seguito da quello dei servizi alle imprese, commercio e servizi alla persona. A completare il quadro c’è il comparto primario che comprende agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia. Industria e manufatturiero registrano invece un calo dell’offerta. Il tempo determinato resta la forma contrattuale più utilizzata (81% delle assunzioni), seguito da contratti a tempo indeterminato (11%) e da quelli di somministrazione (3%).