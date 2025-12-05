La Scuola Toniolo celebra 15 anni con l’apertura dell’anno formativo 2025/26 e il tema “Umanesimo Cristiano”

CAMPOBASSO – La Scuola di Cultura e Formazione socio-politica “Giuseppe Toniolo” dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano celebra nel dicembre 2025 il suo quindicesimo anniversario. Dal 2010 la Scuola Toniolo rappresenta un punto di riferimento per la diffusione dell’insegnamento sociale nella visione cristiana, offrendo spazi di riflessione aperti a tutta la cittadinanza e affrontando temi centrali come dignità della persona, giustizia, fraternità e destinazione universale dei beni.

La cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo 2025/2026 si terrà il 5 dicembre alle ore 18:00 presso l’auditorium Celestino V di via Mazzini. L’incontro si aprirà con i saluti della direttrice, prof.ssa Ylenia Fiorenza, e sarà arricchito da intermezzi musicali curati dai coniugi Ranellucci. A moderare sarà il prof. Marco Di Salvo.

Il momento centrale sarà affidato all’arcivescovo metropolita di Campobasso, S.E. Mons. Biagio Colaianni, che terrà una prolusione dedicata a un concetto caro al Beato Giuseppe Toniolo: la dignità inalienabile della persona, nella sua dimensione spirituale e sociale. Un tema che offre una chiave di lettura per affrontare le sfide della contemporaneità e riscoprire la visione integrale dell’uomo illuminata dalla Fede.

La cittadinanza è invitata a partecipare, con particolare attenzione alle istituzioni politiche locali, al mondo educativo e alle realtà associative. La Scuola Toniolo, intitolata al celebre economista e sociologo cattolico, propone per quest’anno il tema “Custodi e promotori delle radici dell’Umanesimo Cristiano”.

Il programma prevede incontri ogni ultimo venerdì del mese, da gennaio a giugno 2026, con riferimento al testo magisteriale di Papa Leone XIV “Dilexi Te”. Saranno approfonditi i suoi discorsi e i contributi di pensatori cristiani e predecessori, in un percorso che intende rafforzare il dialogo tra fede, cultura e società.