Isernia, anno scolastico 2020/2021: il messaggio del sindaco

ISERNIA – “Dopo la forzata sospensione delle attività scolastiche dello scorso mese di marzo a causa del lockdown e dopo l’esperienza della didattica a distanza, le nostre scuole stanno per ripartire con l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021.

Per gli studenti, per le loro famiglie e per tutti gli operatori della scuola ci sarà senza dubbio una iniziale fase di difficoltà perché sarà necessario attenersi a regole e comportamenti nuovi, finalizzati alla massima prevenzione sanitaria per evitare rischi di contagi da covid-19, ma sono sicuro che grazie all’impegno di tutti sarà facilmente superata.

La scuola riprende dopo aver dovuto affrontare e risolvere, in tempi record, non poche problematiche per reperire ulteriori spazi e per l’adattamento funzionale delle aule alle esigenze di distanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

In questo particolare momento, quale massimo rappresentante della comunità cittadina, sento maggiormente il bisogno di essere vicino al mondo della scuola e di esprimere un sincero augurio di buon anno scolastico agli alunni, agli studenti e alle loro famiglie. Stesso augurio lo rivolgo ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale non docente, che nonostante le numerose difficoltà, si prodigano ogni giorno per il bene dei ragazzi, animando la scuola, patrimonio inestimabile per la nostra comunità che fonda sulla formazione delle giovani generazioni il proprio futuro.

L’impegno comune di tutti, rappresenta la formula migliore per far sì che l’anno scolastico che sta per iniziare possa svolgersi nel migliore dei modi. Auguri per un sereno e fruttuoso anno scolastico a tutti”.

É questo il messaggio augurale dl Giacomo d’Apollonio, Sindaco di Isernia, per il nuovo anno scolastico 2020/2021.