ISERNIA – In considerazione dell’allerta neve in atto, in prevalenza sulle zone collinari del Molise, i Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, con le specialità dei Carabinieri Forestali, si preparano ad operare con mirati servizi di assistenza e soccorso a automobilisti e cittadini in difficoltà. Gli stessi militari sono a disposizione e pronti ad intervenire con i mezzi fuoristrada; per raggiungere le località più a rischio di isolamento, sono state approntati per l’immediato impiego le motoslitte e i gatti delle nevi in dotazione.

I Carabinieri sono impegnati nella gestione del traffico veicolare e nell’assistenza ai cittadini e raccomandano di limitare l’impiego delle autovetture in presenza di possibili tratti ghiacciati o innevati, utilizzando esclusivamente automezzi dotati di pneumatici da neve o catene montate.

Al riguardo il numero di Pronto Intervento “112” resta a disposizione dei cittadini che si trovassero in difficoltà ed è fondamentale che situazioni critiche vengano tempestivamente comunicate per ottenere il massimo e più celere aiuto.