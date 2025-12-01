Christmas Tour 2025 dell’Isernia Gospel Choir: emozioni gospel tra solidarietà, shopping e spiritualità. Date, luoghi e ora

ISERNIA – Dicembre si accende di emozioni e spiritualità grazie all’Isernia Gospel Choir, protagonista di un tour natalizio che attraversa il cuore dell’Italia. Il Christmas Tour 2025 è un viaggio musicale che unisce tradizione, solidarietà e spettacolo, portando la magia del gospel in luoghi suggestivi e carichi di significato.

Le tappe del tour in Molise

12 dicembre – Aspettando il Natale, reparto oncologia di Isernia, ore 18:00

20 dicembre – Centro Commerciale “In Piazza”, Isernia, ore 17:30

20 dicembre – Cena spettacolo, Grand Hotel Europa, Isernia, ore 21:00

27 dicembre – Acquaviva d’Isernia, ore 21:00

Un messaggio di speranza e condivisione

Il coro, noto per la sua energia travolgente e la qualità vocale, propone un repertorio che fonde spiritual e gospel contemporaneo, regalando momenti di intensa partecipazione emotiva. Particolarmente toccante sarà l’esibizione del 12 dicembre presso il reparto oncologico di Isernia, dove la musica diventa gesto concreto di vicinanza e conforto.

Musica tra shopping e spiritualità

Il tour abbraccia contesti diversi: dai centri commerciali alle chiese, dagli hotel alle piazze, dimostrando come il gospel possa parlare a tutti, ovunque. Ogni tappa è pensata per coinvolgere il pubblico in un’esperienza che va oltre il concerto, diventando celebrazione collettiva del Natale.