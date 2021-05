Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/87, da assumere con contratto a tempo determinato e part time presso la sede locale dell’Ordine Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Isernia

REGIONE – L’Agenzia Regionale Molise Lavoro porta a conoscenza che con Determinazione Direttoriale n. 34 del 06/05/2021 il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un Avviso per l’avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987, per n. 1 unità a tempo determinato e part time, da assumere presso la sede locale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Isernia, con profilo professionale di Operatore Amministrativo, che sia in possesso dell’attestato di Qualifica di “Operatore Amministrativo”.

Tale determinazione ed il relativo Avviso sono pubblicati sulla pagina web dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro – Albo Pretorio – all’indirizzo http://www.moliselavoro.it/albo.php .

Le domande dovranno essere inoltrate direttamente dall’interessato/a dal giorno 19 maggio 2021 al 28 maggio 2021, attraverso l’invio della propria candidatura mediante PEC personale da spedire all’indirizzo istituzionale, cpi.isernia@pec.moliselavoro.it , per manifestare la propria adesione all’Avviso Pubblico e consentire all’Ufficio di individuare gli aventi titolo.