Sanità: ok al Piano triennale fabbisogno di personale Asrem

CAMPOBASSO – La struttura commissariale del Molise ha approvato il Piano triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale dell’Azienda sanitaria regionale. Comprende diverse figure professionali da assumere tramite concorsi, stabilizzazioni, mobilità.

Il via libera dei commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo è arrivato a seguito dei chiarimenti da parte dell’Asrem alla richiesta dei ministeri della Salute e dell’Economia di fornire alcune precisazioni in relazione alla metodologia applicata per la determinazione del fabbisogno e ai criteri utilizzati per la stima del costo annuale del personale.