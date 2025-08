“La salute non ha colori” approvata la richiesta di un “Monotematico”

La decisione al termine di un percorso istituzionale partecipato sulla Rete Ictus, via libera anche dai civici Vincenzo Lombardi e Antonella Trivisonno

CAMPOBASSO – A poco più di un mese e mezzo dall’emanazione del D.C.A. n. 100 dell’11 giugno 2025 – relativo alla “Programmazione della Rete Ospedaliera, della Rete dell’Emergenza Urgenza e delle Reti Tempo Dipendenti della Regione Molise – Rete Ictus” – il Comune di Campobasso ha avviato con tempestività un percorso di analisi e confronto istituzionale, attraverso la XI Commissione consiliare “Sanità” presieduta da Maria Concetta Fimiani.

Già nella seduta del 17 giugno, l’assessore alle Politiche sanitarie e diversabilità, Angelo Marcheggiani, ha illustrato il contenuto del Decreto, soffermandosi in particolare sull’articolo 1, che approva il documento di riorganizzazione della “Rete Ictus”. Successivamente, il 29 luglio, è stato audito in Commissione l’assessore regionale Michele Iorio, delegato ai rapporti con il Ministero per l’attuazione del piano di rientro sanitario. Infine, nella seduta di ieri, 5 agosto, sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni della Consulta cittadina dei Servizi sociosanitari per la tutela della Sanità pubblica, presieduta da Maurizio Luzzi.

A conclusione di un percorso istituzionale intenso e partecipato, la XI Commissione consiliare ha approvato all’unanimità – con il voto favorevole anche dei consiglieri civici Stefano Lombardi e Antonella Trivisonno – la proposta, avanzata dal capogruppo di Forza Italia Mimmo Esposito, di convocare con urgenza un Consiglio comunale monotematico dedicato alla riorganizzazione della “Rete Ictus” regionale.

La presidente della Commissione, Maria Concetta Fimiani, ha dato disponibilità a predisporre un ordine del giorno che recepisca le conclusioni emerse nel corso dei lavori, in particolare quelle relative alla necessità di garantire l’attivazione dei servizi previsti dal Piano Operativo Sanitario, di rafforzare il ruolo del P.O. “A. Cardarelli” come centro nevralgico per la gestione delle patologie tempo-dipendenti, e di promuovere un’organizzazione ospedaliera e territoriale coerente con protocolli clinici codificati.

Tra le indicazioni condivise, anche la proposta di coinvolgere la Conferenza dei Sindaci per una verifica sullo stato di attuazione del servizio e di valutare, tramite l’Avvocatura comunale, eventuali azioni a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

L’assessore alle Politiche sanitarie, Angelo Marcheggiani, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, sottolineando come l’Amministrazione abbia sempre affrontato le questioni sociosanitarie con serietà, competenza e spirito di collaborazione, evitando ogni forma di polemica strumentale.

“Sin dal nostro insediamento – ha dichiarato Marcheggiani – abbiamo istituito un Assessorato dedicato alle Politiche sanitarie, dimostrando nei fatti attenzione e sensibilità verso le esigenze dei cittadini. Abbiamo coinvolto la Commissione in ogni passaggio, promuovendo il più ampio consenso politico, perché quando si parla di salute non ci sono casacche né bandiere: c’è solo il dovere di agire”.

Tra le iniziative già realizzate, si ricordano l’istituzione della Consulta cittadina dei Servizi sociosanitari e della Consulta per la Salute mentale, l’ingresso nella Rete Nazionale delle Città Sane (O.M.S.), il progetto “Campobasso Previene” per la prevenzione oncologica, l’avvio del PEBA per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adeguamento sismico delle strutture per la disabilità grave, i protocolli con Caritas e Asrem per l’assistenza ai senza fissa dimora, e il progetto “Smombie Off” contro le dipendenze digitali.

Quanto emerso nella seduta di ieri della XI Commissione consiliare rappresenta un momento di particolare soddisfazione istituzionale ed è la dimostrazione concreta che il Consiglio comunale di Campobasso, capoluogo di Regione, intende tutelare con serietà e responsabilità il diritto alla salute di tutti i cittadini molisani.

L’assessore ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento a tutti i membri della Commissione, in particolare a quelli dell’opposizione, per il lavoro svolto con competenza, spirito di collaborazione e senso istituzionale, sottolineando in special modo il ruolo della presidente, Maria Concetta Fimiani, per la conduzione equilibrata e puntuale della seduta.

Un ringraziamento è stato rivolto ai consiglieri civici Stefano Lombardi (Confederazione Civica) e Antonella Trivisonno (Costruire Democrazia), il cui contributo ha confermato la volontà di superare ogni logica di appartenenza politica in favore di soluzioni condivise e concrete. Significative le parole della consigliera Antonella Trivisonno, che – impossibilitata a intervenire vocalmente da remoto – ha scritto in chat alla presidente: “Non bisogna strumentalizzare questa problematica, sarebbe demagogico indossare una casacca politica quando la volontà e l’interesse è di tutti. La priorità è trovare soluzioni concrete e condivise”.

“Un messaggio – ha commentato la presidente Maria Concetta Fimiani – che rispecchia pienamente lo spirito con cui la Commissione ha operato sin dal primo giorno: affrontare le sfide della sanità pubblica con serietà, trasparenza e unità d’intenti, mettendo al centro il benessere dei cittadini”.